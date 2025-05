– Lekarze, którzy zarabiają milion złotych i więcej rocznie, nikogo w branży medycznej nie dziwią – mówi z kolei adw. dr Karol Pachnik. – Więc jeśli zamiast 100 zł dostaną 300 zł za wydanie zaświadczenia, czy to coś zmieni? A dziś mamy sytuację, gdzie w niektórych miejscach jest czterech lekarzy na teren sądu okręgowego (np. sześć powiatów). I to wszystkich specjalizacji. Więc bywa, że ze złamaną nogą trzeba iść po zaświadczenie do ginekologa, bo nie ma innej opcji. Nawet jakbyśmy zwiększyli tę liczbę kilkukrotnie, to i tak nie rozwiąże problemu. Jest to więc czysta fikcja, która nic nie daje, a utrudnia nam życie. Nie znam przypadków, żeby lekarz sądowy zakwestionował orzeczenie lekarza niesądowego – podsumowuje.

Naczelna Izba Lekarska: Problemem jest nieproporcjonalność wynagrodzenia i biurokracja

Z kolei rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski potwierdza, że bycie lekarzem sądowym (nie mylić z lekarzem specjalistą medycyny sądowej) nie jest zbyt popularne w środowisku.

– To praca odpowiedzialna i marnie wynagradzana, a uzyskanie uprawnień skomplikowane biurokratycznie. Choć nie tyle samo wynagrodzenie jest problemem, ile jego nieproporcjonalność do odpowiedzialności i biurokracja. Samo dosypanie pieniędzy nie rozwiąże problemu braku chętnych, a na pewno nie skokowo – dodaje rzecznik NIL.

Podkreśla jednak, że nadanie uprawnienia do wystawiania zwolnień z udziału w rozprawie wszystkim lekarzom nie rozwiąże problemu – bo to nie oznacza, że masowo lekarze zaczną z tego korzystać. Podobnie zresztą nie każdy lekarz może wystawiać zwolnienie lekarskie (potocznie L4), lecz tylko ten, który ma podpisaną umowę z ZUS w tej sprawie. Gdyby więc znieść ustawę o lekarzach sądowych, mogłoby się skończyć na tym, że sądy i tak musiałyby podpisywać umowę z lekarzami, analogicznie do tego, jak robi to ZUS – i dalej mogłoby to być niepopularne.