Konieczne zmiany

Monika Dębska, adwokat z kancelarii Dębscy, ocenia, że z perspektywy powoda i jego pełnomocnika na doręczanie pozwu lub nakazu zapłaty przez komornika jest za mało czasu – tylko dwa miesiące, po których sąd zawiesza postępowanie, a po trzech następnych miesiącach zwykle dochodzi do umorzenia postępowania.

– Należałoby więc umożliwić komornikowi, by za wyższą opłatą poświęcił więcej czasu na doręczenie przesyłki, poszerzyć mu możliwość uzyskiwania informacji np. o dane z MOPS czy Urzędu Pracy. I należałoby przedłużyć okres, po którym sąd musi umorzyć postępowanie, aby nie dochodziło do przedawnienia roszczeń – wskazuje mec. Dębska.

– Jest wprawdzie możliwość wykazania, że pozwany zamieszkuje pod wskazanym adresem, ale jak powód ma to udowadniać? W konsekwencji obecne przepisy praktycznie ograniczają prawo do sądu i możliwość dochodzenia swoich praw. Trzeba więc pomyśleć o systemowym rozwiązaniu. Można by stworzyć centralny rejestr danych adresowych, w którym obywatel mógłby dobrowolnie podać swoje dane do doręczeń. A ci, którzy takiego adresu by nie podali, musieliby liczyć się z konsekwencjami, że doręczenie nastąpi na ostatni znany powodowi adres – proponuje adwokat Leszek Kieliszewski.

Zadanie dla powoda

Podobnie o rejestrze danych adresowych myśli dr Jarosław Świeczkowski, komornik z Pomorza, ale dopuszcza też doręczenia przez samych zainteresowanych (powodów), którzy np. zdjęciami czy podpisem adresata mogliby dowodzić faktu doręczenia. W każdym razie ani powodowie, ani sądy nie powinni tego obowiązku przerzucać na komorników.

– Komornicy stali się de facto „listonoszami” dla osób, które bardzo często unikają odebrania korespondencji od Poczty Polskiej. To nie tylko znacząco spowolniło postępowania sądowe, ale bardzo często wręcz uniemożliwiło ich skuteczne przeprowadzenie. Zauważamy zresztą zmniejszenie kierowanych do komorników orzeczeń do egzekucji. Od radców prawnych i adwokatów słyszymy, że to skutek braku doręczeń w sytuacjach, gdzie pozwani celowo nie odbierają korespondencji, i przez to wiele postępowań jest umarzanych – ocenia Przemysław Małecki, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.