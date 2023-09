Rozpatrując skargę kasacyjną powoda, Sąd Najwyższy (sędziowie: Katarzyna Tyczka-Rote, Paweł Grzegorczyk i Roman Trzaskowski) wystąpili do szerszego składu SN z pytaniami prawnym: Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy ta przerwa zależy od tego, czy wierzyciel, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody? Wreszcie czy jeżeli zawezwanie do próby ugodowej spowodowało przeprowadzenie postępowania pojednawczego (które w większości wypadków nie kończy się ugodą i spór zwykle trafia potem do zwykłego sądu), to w tym drugim (rozpoznawczym) postępowaniu dopuszczalne jest ustalenie przez sąd, że owa próba ugodowa nie przerwała biegu przedawnienia.

Kwestia skuteczności zwłaszcza kolejnych prób ugodowych jest dyskusyjna od dawna, a jak wskazują autorzy pytania, orzecznictwo jest rozbieżne przede wszystkim co do tego, czy składający wniosek powinien liczyć na to, że doprowadzi do zawarcia ugody, czy składa go jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia.

– Pytania te sprowadzają się do tego, czy można badać pozorność próby ugodowej. Moim zdaniem nie, gdyż pozorność jest w kodeksie jednoznaczne limitowana. Co najwyższej sąd, któremu przedłożono formalnie poprawną próbę ugodową, może uznać, że to było nadużycie prawa. Dobry sędzia nie da się namówić na kolejne próby ugodowe – komentuje adwokat Roman Nowosielski.

Sygnatura akt: III CZP 43/22