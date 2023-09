Sędzia Gąciarek składa osiem zawiadomień do prokuratury. M.in. na Manowską

Sędzia Piotr Gąciarek złożył do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osiem osób, które brały udział w odsunięciu go od pracy, zawieszeniu, a także uniemożliwieniu mu powrotu do orzekania - informuje tvn24.pl.