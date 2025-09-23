Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

SN zajmie się w środę odszkodowaniami z OC pojazdu. Jest istotny pogląd w sprawie

Sąd Najwyższy rozpozna w środę trzy pytania prawne w sprawie zasad wypłacania odszkodowań za rozbite samochody z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. W tej ważnej dla wszystkich posiadaczy aut sprawie swoje stanowisko przesłał do SN Rzecznik Finansowy.

Publikacja: 23.09.2025 20:31

SN zajmie się w środę odszkodowaniami z OC pojazdu. Jest istotny pogląd w sprawie

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Sąd Okręgowy w Poznaniu zapytał o to, jak powinno być wyliczane odszkodowanie za uszkodzenia samochodu. Rzecznik Finansowy  Michał Ziemiak, działając w charakterze przyjaciela sądu, postanowił przedstawić tzw. istotny dla sprawy pogląd. – Mam nadzieję, że orzeczenie Sądu przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa w tym zakresie – mówi Rzecznik.

Istotny pogląd to opinia o charakterze pomocniczym. Choć dla sądu nie jest wiążący, to w uzasadnieniu orzeczenia sąd powinien ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych.

Pytania Sądu Okręgowego w Poznaniu do Sądu Najwyższego (w postępowaniu o sygn. akt: II Ca 1887/23)


„1. Czy w sytuacji, gdy poszkodowany dokonał naprawy uszkodzonego samochodu, ale zapłacona przez niego cena z tytułu kosztów naprawy nie została powiększona o podatek VAT i usługodawca realizujący naprawę podatku tego nie odprowadził, należne poszkodowanemu odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, mimo to, powinno objąć stawkę podatku VAT?
2. Czy w sytuacji, gdy poszkodowany dokonał naprawy uszkodzonego samochodu, przywracając go do stanu sprzed szkody, należne mu odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego powinno opiewać na rzeczywiste koszty naprawy, czy też powinno być ustalone metodą kosztorysową, czyli według hipotetycznych kosztów naprawy?
3. Czy dopuszczalne jest przyznanie poszkodowanemu odszkodowania z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu z uwzględnieniem rabatów na części zamienne i materiał lakierniczy, które ubezpieczyciel z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ponoszący odpowiedzialność za szkodę, proponuje i udostępnia poszkodowanemu?”.

Czy odszkodowanie z OC sprawcy powinno uwzględniać VAT?

Pierwsza kwestia, którą ma rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, dotyczy uwzględnienia przy wypłacie odszkodowania z OC komunikacyjnego stawki podatku VAT. W ocenie Rzecznika Finansowego, dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości, że VAT ma charakter cenotwórczy, ponieważ z zasady jest on składnikiem ceny za towar lub usługę. Jedyną okolicznością uzasadniającą wypłatę odszkodowania w kwocie netto lub niepełnej kwocie brutto (tj. netto + 50 proc. VAT) jest możliwość odliczenia całości lub części podatku VAT przez poszkodowanego.

– W pozostałych przypadkach powinien być więc uwzględniony w odszkodowaniu i to bez względu na to, czy poszkodowany dokonał naprawy uszkodzonej rzeczy, czy nie ma takiego zamiaru i chce po prostu odebrać odszkodowanie wyliczone na podstawie kosztorysu. Zakwestionowanie możliwości uwzględnienia podatku od towarów i usług w odszkodowaniu po dokonaniu naprawy pojazdu systemem gospodarczym, a w każdym razie bez poniesienia kosztu podatku od towarów i usług, prowadziłoby w istocie rzeczy do zanegowania możliwości stosowania metody kosztorysowej – podkreśla Michał Ziemiak.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wyzwania w likwidacji szkód z OC
Ubezpieczenia i odszkodowania
Wyzwania w likwidacji szkód z OC

Czy wypłata odszkodowania z OC „na kosztorys” jest zawsze możliwa?

Dopuszczalności rozliczenia na kosztorys dotyczy drugie pytanie Sądu Okręgowego. – Dotychczasowa judykatura Sądu Najwyższego, jak również sądów powszechnych jasno wskazywała, że szkoda w pojeździe ma charakter statyczny. Należy bowiem uznać za trafne stanowisko, iż roszczenie poszkodowanego i z drugiej strony odpowiadający mu obowiązek ubezpieczyciela naprawienia szkody, powstają w chwili wyrządzenia szkody. Zatem obowiązek naprawienia szkody nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany naprawił pojazd – podkreśla Michał Ziemiak. 

Dlatego, zdaniem Rzecznika, fakt dokonania lub zaniechania naprawy pojazdu nie ma znaczenia dla oceny wysokości odszkodowania i nie wyłącza stosowania metody kosztorysowej. Wysokość odszkodowania ma odpowiadać zasadzie pełnej kompensacji szkody.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy: po naprawie z polisy OC nic więcej się nie należy
Ubezpieczenia i odszkodowania
Sąd Najwyższy: po naprawie z polisy OC nic więcej się nie należy

Czy ubezpieczyciel może uwzględniać w kosztorysie rabaty na części?

Sąd Najwyższy ma też rozstrzygnąć kwestię uwzględniania przy wycenie kosztorysowej przygotowanej przez ubezpieczyciela rabatów na części zamienne i materiały lakiernicze, które ubezpieczyciel wynegocjował we własnym zakresie z dostawcami takich usług. Rzecznik Finansowy uważa, że odszkodowanie nie powinno uwzględniać takich rabatów i nie ma tu znaczenia, czy zakład ubezpieczeń proponuje i udostępnia poszkodowanemu informację o takiej możliwości. Takie stanowisko potwierdza bogate orzecznictwo. 

– Uwzględnienie takiej praktyki powodowałoby, że poszkodowany po to, by uzyskać pełne naprawienie szkody, zostałby niejako zmuszony do naprawy samochodu. Takie ograniczenie przede wszystkim koliduje z naczelną zasadą naprawienia szkody wynikającą z art. 363 § 1 kodeksu cywilnego. Dodatkowo nie znajduje żadnego uzasadnienia w kontekście standardów i kryteriów szacowania wartości szkody oraz należnego odszkodowania – mówi Michał Ziemiak

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Czy odszkodowanie z OC po samodzielnej naprawie ma obejmować VAT?
Ubezpieczenia i odszkodowania
Czy odszkodowanie z OC po samodzielnej naprawie ma obejmować VAT?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Urzędnicy Rzecznik Finansowy Prawo Drogowe Polisy i Odszkodowania Komunikacyjne

Sąd Okręgowy w Poznaniu zapytał o to, jak powinno być wyliczane odszkodowanie za uszkodzenia samochodu. Rzecznik Finansowy  Michał Ziemiak, działając w charakterze przyjaciela sądu, postanowił przedstawić tzw. istotny dla sprawy pogląd. – Mam nadzieję, że orzeczenie Sądu przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa w tym zakresie – mówi Rzecznik.

Istotny pogląd to opinia o charakterze pomocniczym. Choć dla sądu nie jest wiążący, to w uzasadnieniu orzeczenia sąd powinien ustosunkować się do argumentów w nim przedstawionych.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Prawo karne
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Nieruchomości
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Podatki
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Nieruchomości
Rząd zmienia przepisy o spółdzielniach i wspólnotach. Oto szczegóły
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie