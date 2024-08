Czy odszkodowanie z OC po samodzielnej naprawie ma obejmować VAT?

O rozstrzygnięcie tej kwestii – i kilku innych z nią związanych – wystąpił Sąd Okręgowy w Poznaniu (sędzia Tomasz Żak). Wciąż budzą one wątpliwości w praktyce likwidacji szkód powypadkowych (wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego) i orzecznictwie.

VAT przy samodzielnej naprawie po wypadku

Pytania do SN sformułowano na kanwie sprawy, w której sąd rejonowy zasądził od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku na rzecz poszkodowanego właściciela samochodu 61 tys. zł jako uzupełnienie odszkodowania ubezpieczeniowego. W postępowaniu likwidacyjnym towarzystwo przyznało poszkodowanemu 210 tys. zł, ale sąd rejonowy uznał, że jest zaniżone. W całości winno ono wynieść 269 tys zł, przy zastosowaniu metody kosztorysowej i obejmować także kwotę podatku VAT w zakresie w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

W ocenie SO kwestia uwzględniania VAT w odszkodowaniu przy szacowaniu szkody metodą kosztorysową co do zasady nie powinna budzić wątpliwości, jeśli przyjąć, że podatek ten jest cenotwórczy. Ale w orzecznictwie wciąż utrzymują się rozbieżności w tej kwestii, jeśli poszkodowany naprawi samochód tzw. systemem gospodarczym bądź zleci naprawę warsztatowi który do kosztów (ceny) naprawy nie doliczy tego podatku (bo np. prowadzi działalność w szarej strefie unikając podatków).

Niejasne zasady odszkodowania z OC

W uzasadnieniu pytania prawnego do SN sędzia Żak wskazuje, że zasady pewności prawa i równości wobec niego nakazują by sprawach o odszkodowania (na zasadach ogólnych) przyjmować jednolite reguły ustalania tego ostatniego. Nie budzi zaś zaufania sytuacja, gdy osoba, która naprawiła systemem gospodarczym powypadkowy, uszkodzony w wypadku samochód ma otrzymać obiektywnie niższą kwotę odszkodowania aniżeli taka sama osoba która nie dokonała naprawy albo dokonała jej system gospodarczym, ale już po otrzymaniu odszkodowania mieszczącego w sobie stawkę VA. Dlatego sędzia wystąpił pytaniem prawnym.