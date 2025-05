Wysokość odszkodowania to aż 222 800 złotych, jednak – zdaniem RPP Bartłomieja Chmielowca, "znajduje uzasadnienie w okolicznościach medyczno-prawnych".

Podczas operacji kolana doszło do zakażenia

Wnioskodawca został przyjęty do szpitala na planową operację kolana. W trakcie zabiegu doszło do zakażenia operowanego miejsca, a już w czwartej dobie po operacji pojawiły się objawy stanu zapalnego i zaburzenia gojenia rany. Mimo niepokojących sygnałów pacjenta wypisano do domu. Po dwóch dniach, w znacznie gorszym stanie, ponownie trafił do szpitala. Z powodu braku odpowiedniej profilaktyki i opóźnionego leczenia konieczne było przeprowadzenie trzech operacji naprawczych, a ostatecznie amputacja uda.

„Poszkodowany miał pełne prawo do złożenia wniosku, a w niniejszej sprawie doszło do zdarzenia medycznego polegającego na: braku diagnostyki mikrobiologicznej w odpowiednich momentach (tj. przed rozpoczęciem antybiotykoterapii empirycznej, co utrudniło identyfikację patogenu i opóźniło wdrożenie odpowiedniej terapii); zakażeniu miejsca operowanego (uchybienia w procedurach aseptyki i monitorowania ran pooperacyjnych); późniejszym wtórnym zakażeniu Pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym z powodu długotrwałej hospitalizacji, wielokrotnej antybiotykoterapii oraz współistniejących chorób przewlekłych” - czytamy na stronie RPP.

Pacjent był w sumie kilkakrotnie hospitalizowany, był poddany aż sześć razy interwencji chirurgicznej. Niestety, stał się osobą niepełnosprawną, co w znacznym stopniu wpłynęło na wysokość przyznanego świadczenia kompensacyjnego.