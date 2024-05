Pierwsze decyzje Minister Kultury. Dorota Ignatjew dyrektorką Starego Teatru w Krakowie.

Pierwsza decyzja związana z konkursami podjęta za kadencji Hanny Wróblewskiej będzie dotyczyć Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Sąd konkursowy większością głosów rekomendował na dyrektorkę Dorotę Ignatjew, ona zaś jako dyrektora artystycznego wskazała Jakuba Skrzywanka.

– Przez najbliższy tydzień będziemy uzgadniać warunki kontraktu – powiedziała Hanna Wróblewska.

Hanna Wróblewska w obronie Teatru im. Słowackiego

Jeszcze w czerwcu odbędą się konkursy na stanowiska kierownicze w Polskiej Operze Kameralnej, Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Potem czekają nas wybory w Zachęcie i Instytucie Polonica. W listopadzie kończy się kadencja dyrektorki Instytutu Teatralnego Elżbiety Wrotnowskiej-Gmyz. Pytana o Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ministra odpowiedziała, że trwa tam kontrola, zaś w kwestii odbudowy Pałacu Saskiego stwierdziła, że uchwalona ustawa nie znajduje się w kompetencji resortu kultury, jednak zmiana kształtu placu Piłsudskiego jest potrzebna.

Na pytanie „Rzeczpospolitej” o przyszłość Teatru im. Słowackiego w Krakowie Hanna Wróblewska odpowiedziała, że ministerstwo podtrzymuje propozycję współprowadzenia teatru, przekazaną do Sejmiku Województwa Małopolskiego, tam jednak nie ukonstytuował się jeszcze nowy zarząd. Rozmowy o współprowadzeniu Teatru im. Żeromskiego, gdzie do jesieni trzeba dokończyć inwestycję rozbudowy, prowadzone są z nowymi władzami sejmiku świętokrzyskiego. Dopiero po wyborze nowych władz łódzkiego będzie możliwa zmiana dyrekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, o co już wystąpiło ministerstwo.

Czytaj więcej Film Cannes 2024: Rosjanin uzależniony od imperializmu „Limonov: The Ballad” w reżyserii Kiryłła Serebriennikowa wg scenariusza Pawła Pawlikowskiego opowiada o mrocznej postaci rosyjskiej literatury.

Będzie Kongres Kultury

Hanna Wróblewska potwierdziła też kontynuację prac nad ustawą, która ma uregulować sprawy socjalne artystów, w tym ubezpieczenia. Pytana o sytuację w czasopismach patronackich minister Wróblewska powiedziała, że w najbliższy poniedziałek spotyka się z nowym dyrektorem Instytutu Grzegorzem Jankowiczem. Z kolei środowisko kultury zgłosiło pomysł przeprowadzenia Kongresu Kultury.