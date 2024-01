05:09 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował nagranie podsumowujące 699. dzień wojny

04:43 Minister obrony Niemiec zapowiedział przekazanie Ukrainie sześciu śmigłowców

Niemcy mają przekazać Ukrainie sześć śmigłowców Sea King Mk.41 z rezerw Bundeswehry — ogłosił minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, po 18. spotkaniu tzw. grupy Ramstein, zrzeszającej państwa udzielające pomocy wojskowej Ukrainie. Oprócz śmigłowców wielozadaniowych Sea King Mk.41 Niemcy mają też przekazać Ukrainie części zamienne do tych maszyn i wyszkolić pilotów z ich obsługi. Śmigłowce mogą być wykorzystywane — jak podaje strona niemiecka — zarówno do prowadzenia rozpoznania nad Morzem Czarnym, jak i do transportowania żołnierzy.



04:40 Liczba ofiar wieczornego ostrzału Charkowa wzrosła do dziewięciu

W wyniku wieczornego ostrzału Charkowa przez Rosjan uszkodzone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura cywilna i budynek instytucji naukowej. Wśród dziewięciu rannych w ostrzale osób jest 4-letnie dziecko.



04:37 W obwodzie dniepropietrowskim policyjni technicy unieszkodliwili ładunki wybuchowe przenoszone przez trzy rosyjskie drony

Jeden z dronów próbował atakować zespół policyjnych śledczych udających się na miejsce rosyjskiego ostrzału w rejonie Marhańca, w którym rannych zostało dwoje dzieci. Dron goniący policyjny radiowóz zaplątał się w gałęzie drzew, a przenoszony przez niego ładunek nie eksplodował. Ładunek zneutralizowali potem policyjni technicy.



04:33 Duma zajmie się w środę projektem ustawy pozwalającej na konfiskatę mienia za rozpowszechnianie "kłamstw o Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej"

Pod projektem podpisało się 395 rosyjskich parlamentarzystów z przewodniczącym Dumy, Wiaczesławem Wołodinem, na czele. Gdyby ustawa weszła w życie pozwoliłaby na konfiskowanie „pieniędzy, kosztowności i innej własności która jest wykorzystywana lub miałaby być wykorzystana do finansowania działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej (...) za rozpowszechnianie fałszywych informacji o użyciu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (...) lub publiczne wzywanie do działalności ekstremistycznej".



04:30 Siergiej Ławrow spotkał się w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ

W czasie spotkania szef MSZ Rosji i Antonio Guterres zgodzili się co do tego, że potrzebne jest „wzmocnienie koordynującej roli ONZ w globalnej polityce” i „branie pod uwagę szerokiej gamy opinii krajów członkowskich” - głosi wydane po spotkaniu oświadczenie MSZ Rosji.



04:29 Tak wyglądała sytuacja na ukraińskim froncie w 699 dniu wojny

