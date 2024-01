- Chociaż może to zabrzmieć absurdalnie, wygląda na to, że Korea Północna jest skuteczniejszym partnerem dla Rosji, niż przyjaciele, którzy wspierają Ukrainę amunicją artyleryjską są dla nas. To śmiechu warte. To musi się zmienić - stwierdził Kułeba.



- I choć doceniamy wszystko, co dostajemy, skala wojny sprawia, że potrzebujemy więcej — podkreślił dodając, że utrzymywanie linii frontu bez odpowiedniej ilości amunicji artyleryjskiej kosztuje życie ukraińskich żołnierzy.



Nie potrzebujemy Taurusów, by atakować Moskwę. Nie potrzebujemy pocisków dalekiego zasięgu, których dostarczają nam zachodni partnerzy, by atakować Moskwę czy jakąkolwiek inną część Rosji Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy

Kułeba wezwał zachodnich sojuszników Ukrainy i przemysł obronny na Zachodzie, by przestali się oni obarczać nawzajem odpowiedzialnością za niewystarczająco szybką produkcję broni i amunicji. - Kiedy przychodzi do podejmowania decyzji, widzimy jak nasi partnerzy czasem toną w niekończących się dyskusjach. Ale nie ma czasu na tonięcie, musimy płynąć - stwierdził.



Dmytro Kułeba prosi o pociski dalekiego zasięgu Taurus. „Nie chcemy atakować Moskwy”

Szef MSZ Ukrainy zaapelował też, aby przestać „teoretyzować na temat możliwego rosyjskiego zwycięstwa”. - Ponieważ Ukraina będzie tylko pierwszą ofiarą. Niemcy i inne kraje Europy będą następne. I nie będzie wiele czasu między (przegraną Ukrainy a atakiem na Zachód — red.) - stwierdził.



Kułeba mówił też, że nadal liczy na przekazanie przez Niemcy pocisków dalekiego zasięgu Taurus Ukrainie, mimo negatywnej decyzji Bundestagu w tej sprawie.