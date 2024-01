Ukraina może produkować drony na Litwie. Wilno popiera ten pomysł

Według wicemarszałka, choć widać już ruch w tym kierunku, potrzebne są jeszcze większe wysiłki na rzecz konsolidacji mocy produkcyjnych i zaangażowania w ten proces przedsiębiorstw mających doświadczenie w produkcji materiałów wybuchowych na cywilne potrzeby.

„Trzeba połączyć zdolności i wyprodukować systemy zdolne do działania na froncie. Wtedy Litwa będzie gotowa stawić czoła wszelkim wyzwaniom. (...) Idziemy w tym kierunku. Rząd i biznes to rozumieją. Ale żeby stworzyć coś, co działa, jeszcze bardziej potrzebne są szybkie wysiłki. Litwa jest w stanie produkować drony, które eksplodują lub rzucają materiały wybuchowe, i należy to zrobić” – cytuje parlamentarzystę gazeta „Žinių radjas”.

"Na Litwie nie ma przemysłu ciężkiego. Nie produkujemy czołgów, nie produkujemy haubic, nie produkujemy samolotów i nie wygląda na to, że zaczniemy w nadchodzących latach. Ale możemy produkować małe drony” – podkreślił Litwin.

Drony dają przewagę na wojnie

Zdaniem parlamentarzysty wojna na Ukrainie pokazała zarówno rosnące znaczenie dronów w konfliktach zbrojnych, jak i nadchodzącą automatyzację wojny poprzez zastąpienie części żołnierzy robotami. "Drony odgrywają coraz większą rolę na froncie ukraińskim. A w ostatnich tygodniach za pomocą dronów trafiono około 50 procent celów (rosyjskich – red.) ciężkiego sprzętu. To zupełnie inne liczby niż na początku wojny, a technologia rozwinęła się w ciągu dwóch lat lat” – dodał Saudargas, cytowany przez agencję ELTA.

Na początku stycznia parlamentarna Komisja Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Litwy omawiała rozwój systemów bezzałogowych na Litwie. Wiceminister obrony Žilvinas Tomkus poinformował, że władze planują przeznaczyć na ten cel 30 mln euro rocznie.