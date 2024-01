Nie wiadomo, w jakich branżach Kenijczycy będą pracować w Rosji. Rosyjscy eksperci zwracają uwagę na już istniejące problemy z emigrantami zarobkowymi w Rosji. Kraj ma ogromne problemy z migrantami z Azji Centralnej, którzy „nie chcą się asymilować i integrować z rosyjskim społeczeństwem, ale tworzą swoje enklawy”.

Duszenie dla zabawy

Czego dokładnie „podejmują się” rosyjskie władze, można ocenić na podstawie niemal codziennych informacji o tym, że migranci z Azji Centralnej w Rosji kogoś pobili lub zaatakowali. Jak przypominają „Izwiestia”, „niedawno w Moskwie zatrzymano mieszkańca Kirgistanu za próbę uduszenia w sklepie 6-letniej dziewczynki. Zapytany, w jakim celu zaatakował dziewczynkę w obecności jej rodziców i licznych świadków, odpowiedział, że zrobił to dla zabawy”.

– Pojawia się więc logiczne pytanie: po co Rosji potrzebni pracownicy z Afryki? Przyciąganie robotników z Afryki do Rosji jako migrantów zarobkowych stanowi ogromne ryzyko, ponieważ ludzie ci są całkowicie obcy rosyjskiej kulturze. Co więcej, najwyraźniej mówimy o przyciąganiu niewykwalifikowanej siły roboczej, co podwaja ryzyko. Kenia, podobnie jak większość krajów afrykańskich, jest krajem o wysokim wskaźniku przestępczości – zwraca uwagę dziennikarz Wiktor Biriukow.

Jego zdaniem, Rosja musi poważnie zaostrzyć swoje przepisy imigracyjne, aby utrudnić pracodawcom przyciąganie dużej liczby migrantów z wątpliwych krajów. Podobnie jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pracodawca w Rosji powinien być odpowiedzialny za to, gdzie mieszka pracownik migrujący, jak się zachowuje i czy przestrzega prawa.