Rosja i Chiny splecione w uścisku. Ale korzysta tylko jedno z tych państw

Chiny łamią sankcje na ropę

Tradycyjnie przeważającą część chińskich zakupów w Rosji stanowią paliwa mineralne (ropa naftowa, produkty naftowe, gaz ziemny, węgiel). W 2023 roku Chiny zaimportowały rekordowe 107 mln ton rosyjskiej ropy – o 24 proc. więcej niż w 2022 roku.

Wartościowo import ropy z Rosji do Chin wyniósł 60,6 mld dolarów, czyli o 3,5 proc. więcej niż w 2022 roku (58,6 mld dolarów). Średnia cena rosyjskiej ropy, za dostarczoną dla Chin baryłkę, wyniosła 77,6 dolarów. Była więc wyższa od górnego pułapu cenowego ustalonego przez kraje G7 (60 dolarów). Oznacza to, że chińscy importerzy cały czas łamali sankcje Zachodu.

Po raz pierwszy od 2018 roku Rosja wyprzedziła Arabię ​​Saudyjską pod względem fizycznych wolumenów dostaw ropy do Chin i zajęła pierwsze miejsce. Jak zauważa Reuters, to Arabia Saudyjska straciła swój udział w rynku na rzecz tańszej rosyjskiej ropy.

Eksport rosyjskich produktów naftowych do Chin w ubiegłym roku wyniósł ok. 7,29 mld dolarów, czyli 2,3 razy więcej niż w 2022 r. (3,24 mld dolarów). Dostawy gazu z Rosji (w tym gazu ziemnego i LNG) wzrosły o 6,5 proc., do 11,7 mld dolarów.

Import metali z grupy platynowców (platyny, palladu, rodu) z Rosji do Chin wzrósł o dwie trzecie i w 2023 r. osiągnął wartość 1,88 miliarda dolarów.

Co Rosja importuje z Chin?

Według chińskich statystyk celnych wielkość chińskiego eksportu do Rosji w ciągu roku wzrosła prawie 1,5-krotnie – o 46,9 proc. – do 111 miliardów dolarów. Prawie 60 proc. wartości chińskiego eksportu do Rosji stanowią maszyny, urządzenia i pojazdy.