Czytaj więcej Polityka Sondaż: Większość Polaków nie chce, aby Kamiński i Wąsik wrócili do Sejmu Uczestników sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski spytano czy jeśli doszłoby do konsensusu politycznego między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim i PiS, to Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zachować mandaty poselskie.

- Nie byłoby tego całego zamieszania, gdyby w 2015 roku prezydent nie zdecydował się na to wadliwe ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika. Pan prezydent ich ułaskawił wyłącznie z jednego powodu: bardzo chciał, aby te osoby, skazane za nadużycie władzy, żeby te osoby mogły pełnić funkcje rządowe, w tym samym obszarze w którym działały w taki sposób, że zakończyło się to procesem sądowym i skazaniem. To co dziś jest problemem to konsekwencje tamtej decyzji prezydenta Dudy — stwierdził premier.



Donald Tusk: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą odpowiadać za inne rzeczy

- Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. To co robili przez ostatnie osiem lat też zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Gdyby nie prezydent Duda nie mogliby użyć Pegasusa przeciwko działaczom opozycji. Nie mogliby nielegalnie inwigilować oponentów politycznych — kontynuował Tusk. Jak dodał „służby kierowane przez Kamińskiego i Wąsika chroniły układ władzy".



- Nie widziałem pana Kamińskiego i Wąsika, aby aktywnie walczyli, gdy państwo polskie i pieniądze publiczne były rozkradane na skalę niespotykaną - stwierdził Tusk.



- Nie kwestionując, w żadnym wypadku, legalności tego ułaskawienia, bo wszystko wskazuje na to, że tym razem prezydent Duda ułaskawił panów Kamińskiego i Wąsika prawidłowo, to nie zmienia faktu, że Kamiński i Wąsik będą odpowiadać za inne rzeczy — zapowiedział premier.



Donald Tusk: PiS kompletnie zdewastował ustrój prawny Rzeczpospolitej

- Jeśli ja mam w sobie taką autentyczną złość na to, co zrobili nasi poprzednicy, to to dotyczy przede wszystkim kompletnej dewastacji ustroju prawnego Rzeczpospolitej. Jesteśmy wszyscy ofiarami tego, co oni zrobili z polskim systemem prawnym w ostatnich ośmiu latach. Nie ma takiej sprawy w tej chwili, gdzie jakiś prawnik, jakiś sąd, jakaś instytucja państwowa nie miałaby zdania odrębnego niż inny prawnik, inny sąd, inna instytucja. To zamieszanie dotyczy z niedokończonej rewolucji prawnej, którą przygotował pan Ziobro, i pan Kaczyński, która polegała na ciągłym zamachu na instytucje, które miały strzec prawa, jednolitości interpretacji. Nas dziś czeka odbudowa ładu prawnego tak, aby nie było już ciągłych i rażących wątpliwości, konfliktów interpretacji tego kto ma rację, a kto nie ma racji. Cała odpowiedzialność spada na prezydenta i PiS. Żyjemy dziś w państwie, w którym nie ma stałych punktów odniesienia, jeśli chodzi o prawo, instytucje — tak Tusk odpowiedział na pytanie TV Republika o to, na jakiej podstawie twierdzi, że Wąsik i Kamiński nie są posłami, skoro Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN podważyła orzeczenie Szymona Hołowni wygaszające mandaty dwóch polityków PiS.