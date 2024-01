04:42 Zełenski poprosił o wyjaśnienia w sprawie Iła-76, który rozbił się w obwodzie biełgoradzkim

Rosjanie twierdzą, że maszynę zestrzelili Ukraińcy, a na jej pokładzie miało znajdować się ponad 60 ukraińskich jeńców wojennych, którzy mieli brać udział w wymianie jeńców. Ukraińcy podawali z kolei, że samolot przewoził pociski do zestawów S-300. - Wszystkie fakty muszą zostać ustalone. Na ile to możliwe, biorąc pod uwagę, że samolot rozbił się na terytorium Rosji — poza naszą kontrolą - oświadczył prezydent. Zełenski miał otrzymać informację w sprawie Iła-76 od głównodowodzącego ukraińską armią gen. Walerija Załużnego oraz od szefa Sztabu Generalnego. - Główny Wydział Wywiadu ustala los wszystkich więźniów. SBU prowadzi śledztwo ws. wszystkich okoliczności — poinformował w wieczornym wystąpieniu Zełenski.



04:38 W czasie wieczornego ataku dronów na Odessę uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny

Rada miejska Odessy informuje też, że wskutek ataku spłonęły magazyny.



04:36 W okupowanym obwodzie donieckim pojawili się najemnicy z Malezji

Takie informacje przekazuje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy. Według informacji podawanych przez Centrum najemnikom z Malezji, którzy pojawili się w okupowanej części obwodu donieckiego, towarzyszy tłumacz. W obwodzie odnotowano też obecność byłych najemników z Grupy Wagnera.



04:34 W nocy ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych ogłosiło alarm powietrzny w obwodzie charkowskim

Alarm jest związany z aktywnością rosyjskiego lotnictwa taktycznego.



04:33 Łotwa przekaże 14 samochodów odebranych pijanym kierowcom Ukrainie

Część samochodów trafi do ukraińskich jednostek wojskowych. Rynkowa wartość skonfiskowanych pijanym kierowcom samochodów wynosi niemal 70 tys. euro.



04:32 Tak wyglądała sytuacja na ukraińskim froncie w 700. dniu wojny Rosji z Ukrainą

04:29 W czwartek sąd wojskowy wyda wyrok ws. zamachu bombowego na kawiarnię w Petersburgu

W zamachu, do którego doszło 2 kwietnia 2023 roku, zginął rosyjski bloger wojskowy Maksym Fomin (Władlen Tatarski). Prokuratura domaga się wobec głównej podejrzanej w tej sprawie, Darii Trepowej, kary 28 lat pozbawienia wolności. Trepowa nie przyznaje się do winy — twierdzi, że nie wiedziała, iż w dostarczonym przez nią do kawiarni popiersiu Fomina znajdował się ładunek wybuchowy.



