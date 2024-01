06:08 Thierry Breton: Europejczycy muszą w coraz większym stopniu zadbać o własne bezpieczeństwo

Świat jest dziś bardzo niepewny. Wszyscy obserwujemy, co dzieje się w Ukrainie. Będziemy oczywiście nadal wspierać prezydenta Zełenskiego w jego staraniach o uzyskanie broni i amunicji. Ale musimy też być gotowi zaangażować się bardziej, jeśli nasi (amerykańscy – red.) partnerzy postanowiliby robić mniej — mówi Thierry Breton, komisarz ds. obrony i jednolitego rynku UE, w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim.



06:01 Rosjanie przestają ułaskawiać więźniów za udział w wojnie na Ukrainie

BBC podaje, ze Rosjanie przestali tworzyć z więźniów jednostki „Szturm-Z” w sierpniu 2023 roku i we wrześniu 2023 roku zaczęli formować nowy rodzaj jednostek, „Szturm-V”. W tych ostatnich jednostkach warunki służby oferowane więźniom są inne. Początkowo rosyjskie władze oferowały więźniom ułaskawienie za sześć miesięcy udziału w walkach na Ukrainie. Tymczasem więźniom służącym w jednostkach „Szturm-V” nie oferuje się już ułaskawienia ani nawet warunkowego zwolnienia, a ich kontrakty mają być przedłużane bezterminowo i obowiązywać będą do zakończenia wojny.

05:37 Rosja wezwała państwa RB ONZ, by te potępiły "zestrzelenie samolotu Ił-76 przez Kijów"

W czasie posiedzenia RB ONZ, zwołanego na wniosek Rosji, z wnioskiem o potępienie Ukrainy za „zestrzelenie samolotu Ił-76 nad obwodem biełgorodzkim” wystąpił pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, Dmitrij Polianskij. Rosyjski dyplomata wezwał do „zdecydowanego potępienia tego i innych aktów terrorystycznych”, których rzekomo ma dopuszczać się Ukraina. Dyplomata powiedział też, że ze wstępnych ustaleń wynika, że samolot został strącony rakietą wystrzelona z zestawu dostarczonego Ukrainie przez Zachód (Rosjanie wskazują na zestaw Patriot lub IRIS-T). - Jeśli to się potwierdzi zachodnie państwa będą bezpośrednimi wspólnikami tej zbrodni — powiedział Polianskij. Rosjanie oskarżają Ukrainę o zestrzelenie samolotu Ił-76, którym transportowani byli ukraińscy jeńcy. Ukraińcy podawali, że samolotem przewożone miały być pociski do zestawów S-300.



05:19 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje nagranie podsumowujące 701. dzień wojny

Naganie pojawiło się na profilu ukraińskiego Sztabu na Facebooku.



04:48 Rosjanie budują szkołę wojskową w okupowanym Mariupolu

Wadim Bojczenko, ukraiński mer okupowanego przez Rosjan Mariupola poinformował, że w okupowanym mieście Rosjanie budują szkołę wojskową. - Okupanci chcą zmienić Mariupol w bazę wojskową. Miasto pozostaje ważnym punktem logistycznym dla najeźdźców. (...) Obecnie widzimy, że w szybkim tempie powstaje tam szkoła wojskowa — powiedział Bojczenko. Jak dodał uczniowie mają trafić do szkoły z Federacji Rosyjskiej w ramach rusyfikacji miasta. W szkole ma uczyć się 560 kadetów.



04:44 Charkowska Rada Miejska podsumowuje skutki ostrzału miasta z 23 stycznia

W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa z 23 stycznia uszkodzonych zostało 226 budynków mieszkalnych — najwięcej w rejonie kijowskim (119) Charkowa. Ponadto zniszczonych miało zostać 28 budynków niemieszkalnych.



04:42 Dwóch współpracowników FSB skazanych na Ukrainie na 10 i 8 lat więzienia

SBU podaje, że skazani pomagali Rosjanom w korygowaniu ostrzału obiektów infrastruktury krytycznej w regionach przyfrontowych — w Charkowie i Słowiańsku.



04:38 Kreml: Jesteśmy gotowi osiągnąć cele na Ukrainie środkami dyplomatycznymi

- Rosja wielokrotnie deklarowała gotowość do osiągnięcia swoich celów na Ukrainie środkami dyplomatycznymi — mówił Dmitrij Pieskow w rozmowie z Bloombergiem. - Prezydent (Władimir) Putin powtarzał, że Rosja jest i będzie otwarta na negocjacje ws. Ukrainy — dodał. - Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć nasze cele. Wolelibyśmy uczynić to przez dyplomację, ale jeśli to nie będzie możliwe, operacja wojskowa będzie trwać, aż do osiągnięcia celów — podsumował rzecznik Kremla.



04:37 Okręty rosyjskiej Floty Pacyfiku ćwiczyły odpieranie ataku z powietrza na wodach Morza Wschodniochińskiego

Służba prasowa Floty Pacyfiku podaje, że w ćwiczeniach brały udział załogi krążownika Wariag i fregaty Marszałek Szaposznikow, które niedawno wyszły w morze.



04:33 Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w ciągu najbliższych dni odwiedzi Zaporoską Elektrownię Jądrową, Kijów i Moskwę

Rafael Grossi zapowiedział, że w Moskwie będzie prowadził „polityczny i techniczny dialog” przyznając jednocześnie, że obecnie „nie można mówić o ustabilizowaniu sytuacji dotyczącej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej”. Elektrownia od wiosny 2022 roku jest okupowana przez Rosję. - Możemy mieć jeden dobry tydzień, a potem drony atakują elektrownię - mówił Grossi dodając, że „potrzeba dyplomacji”, którą on zamierza prowadzić.



04:31 Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 701. dniu wojny

