Jakie są naprawdę straty Rosji na Ukrainie? BBC i Mediazona: Tylu zabitych na pewno

BBC zastrzega, że podawane przez nadawcę i serwis Mediazona dane o stratach to minimalna liczba poległych na wojnie Rosjan. W liczbę tę wlicza się tylko tych żołnierzy, których śmierć została oficjalnie potwierdzona i co do których można potwierdzić, że byli to żołnierze.



Wśród poległych, których nazwiska BBC i Mediazona ustaliły, jest 3 079 oficerów, 800 z nich w stopniu majora lub wyższym.