- Mamy rekordowy budżet, 160 mld zł na polską armię... Bardzo jest ważne, żeby doceniani byli żołnierze Wojska Polskiego, ci, którzy pracują, pracownicy cywilni wojska — wyliczał też wicepremier.



Minister obrony narodowej: Żołnierze nie mogą służyć silom politycznym

- To są bardzo ważne sprawy i tu współdziałanie pomiędzy rządem, prezydentem a parlamentem jest nieodzowne i dlatego będziemy współpracować - zapewnił.



- Żołnierze służą Rzeczpospolitej. Nie mogą służyć ani siłom politycznym, ani organom, które sprawują nadzór nad nimi. Służą Rzeczpospolitej i obywatelom — to fundamentalna zasada. Będę jej zawsze przestrzegał - dodał minister obrony.



- Dziś Europa i świat potrzebuje przestawienia wajchy, bardzo silnie na obronność, na zbrojenie, na modernizację, na reorganizację. Stąd bardzo się cieszę z decyzji Turcji ws. zgody na rozszerzenie NATO o Szwecję - mówił też Kosiniak-Kamysz.



Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że przy zakupach dla polskiej armii MON będzie kładł szczególny nacisk na indywidualne wyposażenie żołnierza.



- Jestem zwolennikiem, by UE znacznie bardziej niż do tej pory angażowała się w bezpieczeństwo, angażowała się w przemysł zbrojeniowy. I pomoc dla Ukrainy. Jest to sprawa kluczowa — mówił też minister obrony.