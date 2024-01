Bloomberg: Rosja wysyła sygnały o gotowości do rozmów. I do ustępstw?

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w połowie grudnia poinformował o próbach nawiązania przez wysokich rangą przedstawicieli krajów zachodnich kontaktów z Moskwą w sprawie Ukrainy. Ławrow zapewnił, że Rosja jest gotowa do dialogu z krajami "zainteresowanymi położeniem kresu próbom budowania własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych".

Bloomberg zauważa, że sygnały dotyczące rzekomej gotowości Rosji do rozmów o zakończeniu konfliktu pojawiają się co jakiś czas, ale trudno wnioskować na podstawie wojskowych działań Rosji na Ukrainie o jakichkolwiek oznakach chęci Putina do zakończenia wojny. Za to sygnały mające świadczyć o dobrych chęciach Moskwy, choć trudno je uznać za szczere, mogą skutecznie podzielić sojuszników Ukrainy.