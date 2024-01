Przewodniczący parlamentu Węgier: Wniosek Szwecji o członkostwo w NATO? Nie ma pośpiechu

- Nie odczuwam, by sytuacja była szczególnie pilna. Co więcej, nie sądzę, by była to nadzwyczajna sytuacja — dodał.



Viktor Orban jedynym przywódcą kraju NATO utrzymującym dobre relacje z Władimirem Putinem

W środę Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, wezwał Orbana do ratyfikowania decyzji o rozszerzeniu NATO o Szwecję.



Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Orban to jedyny przywódca państwa NATO, który utrzymuje dobre relacje z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Rosja wielokrotnie podkreślała, że rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię zmniejsza jej bezpieczeństwo.