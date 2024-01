Wielka Brytania będzie potrzebować "armii ochotników", która przestraszy Rosję?

Wielka Brytania będzie potrzebować „ochotniczej armii obywatelskiej”?

Prof. Clarke twierdzi, że Wielka Brytania będzie musiała wrócić do posiadania „armii obywatelskiej” zastrzegając, że nie jest to to samo, co armia z poboru.



Jeśli wyślemy armię do Europy, która będzie papierowym tygrysem, Rosjanie przejrzą to natychmiast. Nie będzie miała ona wpływu Prof. Michael Clarke, analityk wojskowy

- To będzie musiała być armia obywatelska, ale armia złożona z cywilnych ochotników, w rodzaju tej, jaką mieliśmy w przeszłości i jaką prawdopodobnie będziemy mieć znów w przyszłości — mówi analityk.



Wielka Brytania sformowała dużą armię złożoną z ochotników po wybuchu I wojny światowej. W ciągu ośmiu tygodni w szeregi armii wstąpiło wówczas ok. 750 tys. osób.



Prof. Clarke mówi, że Wielka Brytania „musi być przygotowana na wysłanie armii do Europy, która jest zdolna walczyć z Rosjanami”. - Abyśmy nie musieli tego robić - podkreśla.



