05:09 W ciągu doby Rosjanie ostrzelali siedem miejscowości w obwodzie sumskim

Obwód sumski został 5 grudnia ostrzelany przez Rosjan 15 razy - podaje obwodowa administracja wojskowa.



04:39 W nocy w obwodzie chmielnickim aktywna była obrona przeciwlotnicza

Informacje takie przekazał zastępca szefa administracji obwodowej, Serhij Tiurin.



04:37 Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy opublikował nagranie przedstawiające zniszczenie drona-kamikadze przez obronę powietrzną

Z wpisu Mykoły Oleszczuka na jego kanale w serwisie Telegram wynika, że dron został zniszczony w czasie ataku, który Rosja przeprowadziła we wtorek wieczorem.



04:34 Minister obrony Szwecji: Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to potrzebne

Pål Jonson, minister obrony Szwecji, w czasie dyskusji organizowanej przez think tank Atlantic Council w Waszyngtonie, oświadczył, że "wspieranie Ukrainy, która broni Europy i międzynarodowego bezpieczeństwa przed rosyjską ekspansją militarną, jest dla Szwecji inwestycją we własne bezpieczeństwo". - Mierzymy się z najgorszą sytuacją pod względem bezpieczeństwa w Europie od końca II wojny światowej. Postawię sprawę jasno w jednej kwestii: Szwecja będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to potrzebne - podkreślił.



04:32 Na Ukrainie zginął były pracownik Urzędu Miasta Lublin

Jak poinformował na Facebooku prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, z Ukrainy dotarła wiadomość o śmierci Mykoły Miałkowskiego, byłego pracownika Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. "W dniu wybuchu wojny wyjechał, by bronić swojej ojczyzny i walczyć o wolność" - napisał Żuk na Facebooku.



04:29 W ciągu doby ukraińska armia zniszczyła na południu Ukrainy dziewięć zestawów artyleryjskich

Na swoim kanale w serwisie Telegram Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o wyeliminowaniu 47 rosyjskich żołnierzy, zniszczeniu dziewięciu zestawów artyleryjskich, jednego zestawu przeciwlotniczego Osa, jednego zestawu do walki radioelektronicznej oraz czterech dronów-kamikadze Shahed.



04:26 W 2023 roku straż graniczna Ukrainy nie wypuściła z kraju 2 200 przedstawicieli władz

Informacje takie przekazał na antenie ukraińskiej telewizji rzecznik straży granicznej, Andrij Demczenko.



04:23 Wielka Brytania ma objąć w środę sankcjami dostawców sprzętu i części, które potencjalnie mogą być wykorzystywane przez armię Rosji

MSZ Wielkiej Brytanii w wydanym komunikacie podkreślił, że sankcje zostaną nałożone na osoby fizyczne i prawne, które zapewniają Rosji zasoby niezbędne do kontynuowania wysiłku zbrojnego.



04:22 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: