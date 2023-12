Ileż to by afer mogło być mniej, gdyby „neolibków” słuchano, gdy ponoć (zdaniem Nowej Lewicy i Razem) to oni rządzili. Ale nigdy nie jest za późno na dobre zmiany. Konstytucja jest jaka jest, ale pewne praktyki da się wprowadzić na poziomie ustawowym w rozporządzeniach i regulaminie Sejmu.