Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o Ukrainie: Kraj się rozpada, może dojść do zmiany władzy

- Musi być znaleziony jakiś pomysł i tutaj chyba pan Zełenski nie jest dobrym człowiekiem, który ma wizję jednoznaczną, tylko myślę, że już jest tak krytykowany, że tam może dojść do zmiany władzy i dojdzie do kolejnych wewnątrz Ukrainy przewrotów - mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Gen. Waldemar Skrzypczak: Być może nastał czas, by Wołodymyr Zełenski ustąpił - Wywoływanie konfliktów między dowódcami wojskowymi, którzy dowodzą na froncie, jest bardzo złą drogą do umocnienia swojej pozycji - powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - To, co robi teraz, jeśli chodzi o zamieszanie w Kijowie, na pewno Ukrainie i sprawie Ukrainy nie służy - ocenił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

"Polacy w Przewodowie zginęli od rakiety ukraińskiej, nie rosyjskiej"

Rozmówca Jacka Nizinkiewicza wyraził pogląd, że "niezrozumiałe jest postępowanie władz polskich, które raczej są bezkrytyczne dla Ukrainy". W tym kontekście wspomniał o słowach byłego rzecznika MSZ Łukasza Jasiny, który mówił o "sługach narodu ukraińskiego".

- Niech politycy nowej władzy pomyślą, że oni są przede wszystkim sługami narodu polskiego - zaapelował ksiądz. Zaznaczył, iż nie jest tak, że interesy Polski i Ukrainy są zawsze wspólne.

- Przykładem jest to, co się dzieje na granicy, czyli ponad miesiąc protest przewoźników, protesty rolników, moim zdaniem bardzo słuszne, gdzie władze polskie zaniedbały interesy Polski - mówił ks. Isakowicz-Zaleski.

- Do tego dochodzą jeszcze spory tego typu, że do dzisiaj, mimo roku, nie wyjaśniono jednoznacznie ze strony ukraińskiej, że dwóch Polaków, którzy zginęli w Przewodowie, to jednak zginęło od rakiety ukraińskiej, a nie rosyjskiej, jak próbuje to nam wmówić Zełenski - podkreślił rozmówca Jacka Nizinkiewicza.