Fiasko kontrofensywy Ukrainy. Analiza: Nic nie poszło zgodnie z planem

Załamanie się kontrofensywy

"The Washington Post" opisuje początek ukraińskiej ofensywy z czerwca 2023 r. podkreślając, że niektóre jednostki Sił Zbrojnych zanotowały postępy, odbijając z rosyjskich rąk wioski w obwodzie zaporoskim 80 km od wybrzeża Morza Azowskiego, ale w innych miejscach frontu Ukraińcom nie udało się przełamać rosyjskiej obrony.

Gazeta przytacza relację z próby natarcia 37. Brygady Rozpoznawczej, której siły dostały się pod przeważający rosyjski ogień moździerzowy. Przy braku wsparcia swojej artylerii ukraińscy żołnierze musieli opuścić płonące pojazdy. W jednym z pododdziałów wziętych do niewoli, rannych lub zabitych zostało 30 z 50 żołnierzy, zaś w pierwszych dniach kontrofensywy straty sprzętowe Ukrainy obejmowały m.in. 20 bojowych wozów piechoty Bradley i sześć niemieckich czołgów Leopard.

W tekście "The Washington Post" opisuje też sytuację ukraińskich żołnierzy z 47. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, którzy 7 czerwca wieczorem na początku kontrofensywy weszli do bradleyów; ich celem było pokonanie 14 km w ciągu 24 godzin i dojście do wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim, co miało stanowić wstęp do natarcia na Melitopol i dotarcia do Morza Azowskiego. Rzeczywistość wyglądała inaczej niż ustalenia strategów - Ukraińcy zdobyli Robotyne pod koniec sierpnia.

"Nic nie poszło zgodnie z planem" - pisze "The Washington Post". Dziennik zaznacza, że Ukraińcy byli zaskoczeni gęstością rosyjskich pól minowych. Ukraińscy żołnierze mieli też problemy z prowadzeniem bradleyów przez wąskie pasy oczyszczone z min na grząskich gruntach Zaporoża. Znajdujący się na wyżej położonym terenie Rosjanie prowadzili ostrzał, część pojazdów w kolumnie została trafiona, później nadleciały rosyjskie śmigłowce i drony. - To było piekło - ocenił cytowany przez "The Washington Post" dowódca plutonu z 47. Brygady.