Joe Biden ostrzega, że może dojść do wojny USA z Rosją. Jest reakcja Kremla

Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego alarmował, że jeśli pomoc z USA przestanie płynąć na Ukrainę, wówczas kraj ten może przegrać wojnę z Rosją.



Jak dotąd, od 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja rozpoczęła agresję przeciw Ukrainie, Waszyngton przekazał Kijowowi pomoc wojskową o wartości ponad 40 mld dolarów. Na Ukrainę z USA trafiły m.in. czołgi M1A1 Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley, transportery opancerzone Stryker, wyrzutnie rakiet HIMARS i haubice M777. USA dostarczają też Ukrainie amunicję artyleryjską.



Kreml: Władze USA demonizują Rosję, wykorzystują ją w polityce wewnętrznej

Dmitrij Pieskow, pytany o środowe słowa Bidena stwierdził, że Biden chce skłonić amerykańskich parlamentarzystów, by zrobili coś co, zdaniem Moskwy, jedynie przedłuży wojnę, którą "Rosja musi wygrać, by chronić swoje bezpieczeństwo".



- Bardzo żałujemy, że kierownictwo USA w dalszym ciągu wykorzystuje Rosję jako narzędzie w polityce wewnętrznej - powiedział rzecznik Kremla.



- A, w tej konkretnej sprawie, angażują się w absolutnie rażącą demonizację naszego kraju, aby zmanipulować kongresmenów i senatorów, by ci nadal przepalali pieniądze amerykańskich podatników w piecu ukraińskiej wojny - dodał.



- Uważamy, że jest to bardzo niefortunna praktyka i mamy nadzieję, że wciąż jest wśród amerykańskich kongresmenów wiele osób trzeźwo myślących, którzy rozumieją, że to nic więcej niż demonizowanie mające na celu manipulowanie nimi - podsumował.