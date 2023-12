Ustawa o pomocy dla Ukrainy zablokowana w Senacie USA

Biden ostrzegał przed zwycięstwem Putina

Przed głosowaniem w Senacie prezydent Biden zwrócił się do republikanów, aby uniknęli ofiarowania Putinowi prezentu, na którym mu najbardziej zależy - zakończenia pomocy militarnej dla Ukrainy.



- Szczerze mówiąc, uważam, że to zdumiewające, że w ogóle dotarliśmy do tego punktu: republikanie w Kongresie są skłonni dać Putinowi ten największy dar, na jaki mógł liczyć - mówił Prezydent.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden w Kongresie: Jeśli Putin zajmie Ukrainę, nie poprzestanie na tym Prezydent USA Joe Biden zaapelował do republikanów o nowy zastrzyk pomocy wojskowej dla Ukrainy, ostrzegając, że zwycięstwo Rosji nad Ukrainą umożliwi Moskwie zaatakowanie sojuszników NATO i może wciągnąć USA w wojnę. W tym samym czasie ogłoszono nowy pakiet pomocy.

Z przyznanych wcześniej przez Kongres funduszy na ten cel administracja prezydenta Bidena wykorzystała już 98 proc. i ogłoszony dziś najnowszy pakiet pomocy o wartości 175 mln dolarów może być ostatnim, jeśli amerykańscy ustawodawcy nie przegłosują kolejnych pieniędzy.



Głównym powodem, który skłonił republikanów do odrzucenia wniosku Joe Bidena, jest sytuacja na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, którą forsują tysiące migrantów. Republikanie chcą kontynuować budowę muru, rozpoczętą za prezydentury Donalda Trumpa, zaostrzenia polityki azylowej i przeznaczenia większych kwot na zapewnienie bezpieczeństwa.



Choć wszyscy republikanie zagłosowali przeciwko ustawie, wszyscy także zgodzili się co do dalszych prac nad dokumentem. Szansą jest dodanie do ustawy poprawki dotyczącej polityki granicznej, ale na te wszystkie działania jest czas tylko do 14 grudnia, gdy zaczyna się świąteczna przerwa.