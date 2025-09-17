– Raport przedstawia zarys innowacji na całym świecie, pokazując, że najszybciej rozwijające się gospodarki to te, które postrzegają innowacje jako fundamentalny motor odporności, wzrostu i konkurencyjności – podkreśla Daren Tang, dyrektor generalny WIPO w komentarzu do tegorocznej edycji Globalnego Rankingu Innowacyjności 2025 (Global Innovation Index). WIPO oceniła i porównała w nim innowacyjność 140 państw. Brała pod uwagę około 80 wskaźników, w tym nakłady na badania i rozwój (B+R), transakcje venture capital (VC), eksport zaawansowanych technologii, a także zgłoszenia własności intelektualnej.

Chiny przeskoczyły w rankingu Niemcy

W tegorocznym zestawieniu (które ponownie otwiera Szwajcaria, a kolejne miejsca zajmują Szwecja, USA, Korea Południowa i Singapur) Polska awansowała z 40. na 39. pozycję na świecie i 25. w Europie. Jednak wyprzedzają nas niemal wszystkie kraje naszego regionu: najwyżej uplasowała się Estonia (16. miejsce), Czechy są 32., a przed Polską znalazły się też Litwa, Słowenia, Węgry i Bułgaria.

W pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych państw świata nasz kontynent ma obecnie sześciu przedstawicieli. Poza Szwajcarią i Szwecją są tam Wielka Brytania, Finlandia, Holandia i Dania. W tym roku w tej grupie zabrakło Niemiec, które w rankingu z 2024 r. zajęły 9. miejsce. Teraz spadły na 11. pozycję – wyparte przez Chiny, które po raz pierwszy znalazły się wśród 10 najbardziej innowacyjnych gospodarek świata (przed rokiem były na miejscu 11) i które odpowiadały za co czwarty z wniosków patentowych złożonych na świecie w 2024 roku.

Warszawa klastrem innowacji

Jak zauważa szef WIPO, tegoroczny raport ukazuje zarówno obiecujące postępy, jak i wyzwania. Przypomina też, że ekosystemy innowacji wymagają wsparcia i troski poprzez przemyślaną politykę, znaczące inwestycje i współpracę międzysektorową. Z inwestycjami jest problem, bo tegoroczny raport, opublikowany pod znamiennym tytułem „Innowacje na rozdrożu”, pokazał widoczne spowolnienie wzrostu nakładów na nowatorskie przedsięwzięcia. Korporacyjne wydatki na badania i rozwój sięgnęły w ubiegłym roku 1,3 biliona dol., lecz nominalnie wzrosły tylko o 3,2 proc., a realnie zaledwie o 1 proc.