Syn Jacka Kurskiego pod dozorem policji. Usłyszał zarzut zgwałcenia 9-latki

Prokuratura Okręgowa w Toruniu ogłosiła zarzut wielokrotnego zgwałcenia dziewczynki synowi byłego europosła PiS i prezesa TVP Jacka Kurskiego. Zdzisławowi Antoniemu K. grozi do 12 lat więzienia.

Publikacja: 17.09.2025 18:01

Jacek Kurski z synem Antonim Zdzisławem w 2006 r.

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak poinformował prok. Rafał Ruta, naczelnik 1 Wydziału Śledczego, zarzut dotyczy popełnienia przestępstwa polegającego na trzykrotnym zgwałceniu w 2009 roku w Gdańsku oraz Danielinie małoletniej wówczas Magdaleny Nowakowskiej, która w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat.  

Syn Jacka Kurskiego przebadany przez psychiatrów

"Antoni K. nie przyznał się do przedstawionego jemu zarzutu i złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej" - przekazał prok. Ruta. Jak dodał, podejrzany został zbadany przez biegłych psychiatrów, psychologa oraz biegłego seksuologa.  

Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe w wysokości 30 tysięcy zł, zakaz opuszczania kraju, dozór policji połączony z obowiązkiem informowania o każdej zmianie miejsca pobytu, zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

"Aktualnie w śledztwie będą m.in. weryfikowane wyjaśnienia podejrzanego, a także niezbędne jest uzyskanie pisemnej opinii biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa. Śledztwo jest przedłużone do 23 grudnia 2025 roku" - poinformował prok. Rafał Ruta.

Kaczyńscy, Braunowie, Kurscy. Konflikty w rodzinach znanych polityków to tylko próbka
Plus Minus
Kaczyńscy, Braunowie, Kurscy. Konflikty w rodzinach znanych polityków to tylko próbka
Co się wydarzyło podczas wspólnych wakacji rodziny Jacka Kurskiego i Lucjana  Nowakowskiego

O sprawie pisaliśmy na początku września. Do przestępstw miało dojść wiosną i latem 2009 roku w leśniczówce w Danielinie na Warmii, gdzie rodziny Zdzisława K. i Magdaleny Nowakowskiej wspólnie spędzały wakacje (ojciec Magdaleny, Lucjan, był asystentem Kurskiego w Parlamencie Europejskim). Dziewczynka miała wtedy dziewięć lat, a Zdzisław był od niej starszy o osiem lat. Dorosła już kobieta powiedziała „Gazecie Wyborczej”, że syn byłego prezesa TVP miał ją molestować i wielokrotnie zgwałcić.

Sam Zdzisław twierdził nigdy nie przyznał się do winy, że jest niewinny. „Nie zgwałciłem Magdy Nowakowskiej. Moje relacje z Magdą były czysto braterskie. Współczułem jej, gdyż wiedziałem jak trudne ma życie z powodu uzależnienia ojca. Co więcej, źródeł ew. krzywdy Magdy należy upatrywać w chorej relacji Magdy i jej siostry Sylwii właśnie z ich ojcem Lucjanem, alkoholikiem i seksoholikiem. (...) Nie zrobiłem nigdy krzywdy żadnemu dziecku. Jestem gotowy do pełnej, otwartej współpracy z uczciwą Prokuraturą” – napisał w swoim oświadczeniu 34-letni dziś Zdzisław K.

Śledztwo gdańskiej prokuratury w tej sprawie było za czasów PiS dwukrotnie umarzane. Prokuratorzy za to odpowiedzialni ponieśli już służbowe konsekwencje za – jak stwierdzono w audycie postępowania – ciężkie naruszenie prawa. W 2024 r. śledztwo wznowiono i powierzono Prokuraturze Okręgowej w Toruniu.  Pojawiły się w nim nowe dowody. Doszło też do ponownego przesłuchania pokrzywdzonej, co zabiegali toruńscy prokuratorzy.

Jacek Kurski i jego była żona stanęli w obronie syna

Jacek Kurski oraz jego była żona Monika, matka Zdzisława, kategorycznie zaprzeczają twierdzeniom Magdaleny. W odpowiedzi na doniesienia TVN24 polityk napisał w czwartek na portalu X o „egzekucji zastępczej na synu”.

„Mój syn – młody człowiek, który nigdy nie miał nic wspólnego z polityką – stał się zakładnikiem ich zemsty na mnie. Patrzę, jak aparat państwa depcze jego życie, jego godność, jego przyszłość. To jest okrucieństwo, którego nie wybaczę. Oni dobrze wiedzą, że w tej sprawie nie ma żadnych dowodów, żadnych faktów – a mimo to postanowili złamać mu życie tylko dlatego, że jest moim synem. To nie jest wymiar sprawiedliwości. To jest polityczna egzekucja bezbronnego człowieka” – czytamy we wpisie Kurskiego.

„Jako matka Zdzisława zwracam się do premiera Tuska, polityków i mediów, żeby przestali linczować, zakopywać żywcem i nieodwracalnie niszczyć życie mojego syna. Mój syn jest ofiarą skonfabulowanych oskarżeń chorej, leczącej się psychiatrycznie dziewczyny oraz jej ojca, który w ten sposób mści się za nieuleganie jego szantażom. Na konfabulacje te nie dała się dwukrotnie nabrać zarówno Prokuratura w Gdańsku, jak i (po raz trzeci) 29 listopada pod rządami ministra Bodnara Prokuratura Okręgowa w Poznaniu odmawiając wszczęcia śledztwa wobec pań prokurator, które dwukrotnie prawomocnie umorzyły sprawę” – napisała Monika Kurska w oświadczeniu, które w ub.r. opublikował jeden z prawicowych portali. 

Źródło: rp.pl

