Publikacja: 17.09.2025 17:00
Dlaczego zakaz sprzedaży alkoholu w nocy budzi w Warszawie tak skrajne emocje? Mateusz Błażkow, redaktor naczelny ZycieWarszawy.pl, w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim odsłania kulisy politycznych napięć, wpływu aktywistów miejskich oraz zakulisowych rozgrywek w Platformie Obywatelskiej. Czy to tylko kwestia bezpieczeństwa, czy może test lojalności w największej partii rządzącej w stolicy?
– To jest uczciwa odpowiedź, dlatego że w tej sprawie stanowisko się zmienia – przyznaje Błażkow, podkreślając, że ciężko zrozumieć, o co chodzi. Temat był w ostatnich latach wielokrotnie podnoszony, lecz każdorazowo kończyło się to politycznym impasem. Jednym z najważniejszych aktorów w tej debacie są aktywiści miejscy ze stowarzyszenia „Miasto jest nasze”. Jak mówi gość: – Nie jest to jakoś specjalnie liczna grupa, ale rzeczywiście ludzi bardzo operatywnych, których głos jest mocno słyszany.
Czytaj więcej
W cieniu dyskusji o nocnej prohibicji pozostaje temat sprzedaży alkoholu nieletnim. Niepokojące s...
Choć w Komisji Bezpieczeństwa wystąpiła policja, wskazując na dziesiątki nocnych interwencji dziennie, uchwały zakazujące sprzedaży alkoholu od 22:00 lub 23:00 nie przeszły. – 7 do 2 przeciwko obydwu uchwałom – podsumowuje Błażkow. Co ciekawe, jeden z projektów pochodzi od samego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z PO. – „W 2023 roku prezydent mówił, że to jest absolutnie niepotrzebne (...), w 2024 roku stanowczo już mówił o tym, że jest za wprowadzeniem tego typu zakazu”. Barometr Warszawski pokazuje, że poparcie społeczne dla zakazu wzrosło z 60 proc. do 80 proc., ale to wciąż nie przełożyło się na decyzję radnych. – Problemem jest upolitycznienie tego tematu – podkreśla redaktor naczelny Życia Warszawy. Wskazuje też na szerszy kontekst, w którym stolica staje się trampoliną dla polityków do wejścia na scenę ogólnopolską, co skutkuje brakiem realnego zainteresowania sprawami lokalnymi.
Kraków, jako przykład skutecznej prohibicji, również pojawia się w rozmowie. – To dane policji, kilkadziesiąt proc. mniej interwencji służb. To są wyraźne dane. W tle dyskusji pojawia się też argument o wolności jednostki, który wywołuje lęk w Platformie Obywatelskiej przed odebraniem przez Konfederację części „wolnościowego elektoratu”. – Warszawa będzie tym takim koronnym dowodem (...) zależnie od tego, jak sprawy się będą miały – ostrzega gość. Kulisy politycznych napięć sięgają głęboko. – Grożono wprost, że jeżeli nie będziecie głosować za odrzuceniem, to w przyszłych wyborach nie macie co szukać na naszych listach.
Czytaj więcej
Wobec niespodziewanego zwrotu radnych KO, którzy pierwotnie byli za uchwałą a potem w serii głoso...
Rywalizacja między zapleczem Rafała Trzaskowskiego a frakcją Marcina Kierwińskiego rzuca cień na całą debatę. – Polityka należy do ludzi odważnych. Nie można wisieć non stop na sondażach, ponieważ to się mści – podsumowuje Błażkow. Czy stołeczni radni wykażą się odwagą, czy będą wciąż dryfować w politycznej niepewności? Na zakończenie rozmowy redaktor zaprasza do odwiedzenia odświeżonego serwisu ZycieWarszawy.pl: – „Chcemy spojrzeć na Warszawę jako miejsce, gdzie spędza się dużo czasu wolnego, podpowiadamy możliwe warianty spędzania czasu wolnego w sposób niedrogi”.
Odcinek, który trzeba usłyszeć, by zrozumieć, jak nocna prohibicja stała się symbolem politycznego pata w samym sercu Polski.
