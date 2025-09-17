Rzeczpospolita
Wpadł samotny fałszerz pasjonat. Produkował nawet banknoty chińskie i japońskie

Banknoty polskie, czeskie, a nawet amerykańskie dolary fałszował 47-latek z Małopolski zatrzymany przez policjantów. Miał działać w pojedynkę i wykazywać się przy tym nie lada inwencją.

Publikacja: 17.09.2025 17:35

Wpadł samotny fałszerz pasjonat. Produkował nawet banknoty chińskie i japońskie

Foto: Adobe Stock

Grażyna Zawadka

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymali 47-letniego Tomasza P. podejrzanego o produkcję fałszywych banknotów. W jego domu zabezpieczono profesjonalny sprzęt, jaki do tego wykorzystywał, i ponad 1200 falsyfikatów banknotów różnych walut. Sprzedawał je przez internet, niektóre wypłynęły w Czechach.

Śledztwo w tej sprawie policjanci prowadzili od kilku miesięcy, próbując rozpracować – jak się wydawało – całą zorganizowaną grupę przestępczą. Tego typu proceder zazwyczaj odbywa się bowiem w ramach zorganizowanych struktur, ze względu na chociażby konieczne do sprawnego kolportażu fałszywek kanały dystrybucji. Jednak w tym przypadku – i to ewenement – okazało się, że Tomasz P. działał samodzielnie.

– Wygląda na to, że to samouk, który posiadł wiedzę poligraficzną, zgromadził potrzebny do tego sprzęt i w praktyce udoskonalił fałszerskie umiejętności – wskazuje nam jeden z policjantów CBŚP.

U fałszerza znaleziono drukarki i specjalistyczny sprzęt oraz pokaźną partię podrobionych banknotów

– Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zatrzymanego policjanci znaleźli między innymi drukarki, laptopy, specjalistyczny papier oraz tusze, jakie mężczyzna wykorzystywał do produkcji fałszywych pieniędzy – mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Oprócz tego, ujawniono 1200 gotowych, podrobionych banknotów, które Tomasz P. wyprodukował i nie zdążył ich sprzedać. – Zabezpieczone falsyfikaty obejmowały waluty różnych państw, między innymi Polski, Czech, Japonii, Chin, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Kanady, Argentyny czy Norwegii – dodaje komisarz Wrześniowski.

Były to podróbki banknotów będących obecnie w obiegu. W przypadku polskich miały różne nominały – poczynając od 10 zł, przez 100 zł i 200 zł aż do 500 zł.

Fałszywe pieniądze – jak ustalili śledczy – były sprzedawane za pośrednictwem portali internetowych – w ten sposób rozprowadzał banknoty, które imitowały waluty różnych państw – m.in. Norwegii, Danii, Szwecji, Islandii, Czech, Rosji, Polski oraz krajów strefy euro.

Falsyfikaty były wysokiej jakości, posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych

komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP

– Falsyfikaty były wysokiej jakości, posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych – wskazuje Krzysztof Wrześniowski.

Ile osób w ten sposób nabyło fałszywki i ile Tomasz P. zarobił na procederze – to wciąż jest ustalane. Dzięki współpracy z koordynatorem CBŚP ds. fałszerstw oraz z oficerami łącznikowymi w Europie dotychczas potwierdzono, że banknoty, jakie wyszły z domowej „wytwórni” polskiego fałszerza, zostały ujawnione w Czechach.

Tomasz P. nie był dotąd karany. Teraz za fałszowanie pieniędzy grozi mu do 25 lat

Kim jest 47-latek? To mieszkaniec Małopolski, dotychczas nie był karany ani notowany.

W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, która nadzoruje śledztwo, mężczyzna usłyszał zarzuty fałszowania pieniędzy. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy – policjanci CBŚP ustalają pełen zakres działalności podejrzanego.

Fałszowanie pieniędzy (i innych środków płatniczych albo dokumentów równoznacznych) – przestępstwo z art. 310 kodeksu karnego jest zagrożone wysoką karą – od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Za wprowadzanie do obiegu takich podróbek grozi z kolei do 10 lat więzienia.

