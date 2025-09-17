U fałszerza znaleziono drukarki i specjalistyczny sprzęt oraz pokaźną partię podrobionych banknotów

– Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zatrzymanego policjanci znaleźli między innymi drukarki, laptopy, specjalistyczny papier oraz tusze, jakie mężczyzna wykorzystywał do produkcji fałszywych pieniędzy – mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Oprócz tego, ujawniono 1200 gotowych, podrobionych banknotów, które Tomasz P. wyprodukował i nie zdążył ich sprzedać. – Zabezpieczone falsyfikaty obejmowały waluty różnych państw, między innymi Polski, Czech, Japonii, Chin, Pakistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Kanady, Argentyny czy Norwegii – dodaje komisarz Wrześniowski.

Były to podróbki banknotów będących obecnie w obiegu. W przypadku polskich miały różne nominały – poczynając od 10 zł, przez 100 zł i 200 zł aż do 500 zł.

Fałszywe pieniądze – jak ustalili śledczy – były sprzedawane za pośrednictwem portali internetowych – w ten sposób rozprowadzał banknoty, które imitowały waluty różnych państw – m.in. Norwegii, Danii, Szwecji, Islandii, Czech, Rosji, Polski oraz krajów strefy euro.

Falsyfikaty były wysokiej jakości, posiadały numery, serie, a nawet zabezpieczenia zbliżone do oryginalnych komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP

