Aktualizacja: 17.09.2025 18:31 Publikacja: 17.09.2025 17:22
Prezydent Karol Nawrocki i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Foto: PAP/EPA/OMER MESSINGER
Reparacje, odszkodowania czy też zadośćuczynienie (określenia te są synonimami, jeżeli dotyczą kwestii moralnych, ale nie prawnych) są nimi tylko wtedy, gdy nie są powiązane z dodatkowymi warunkami, określanymi, np. na co można je przeznaczyć. W przeciwnym razie stają się pomocą, tak jak pomoc rozwojowa, której udziela także Polska, określając, na co i w jaki sposób środki mają być wydatkowane.
Polska dotychczas skutecznie opierała się wmanewrowaniu w symboliczne gesty, takie jak sfinansowanie przez Niemcy odbudowy Pałacu Saskiego. Wskazywałem na łamach „Rzeczpospolitej”, że gesty takie służą raczej darczyńcy niż obdarowanemu. Tak jak dar Józefa Stalina w postaci Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, który zresztą nosił jego imię. I tak było do wizyty prezydenta Nawrockiego w Berlinie, który jeszcze rano żądał bilionowych sum, by po południu zaproponować, by Niemcy finansowali polski przemysł zbrojeniowy i w ten sposób spłacili reparacje.
Pomysł powiązania pomocy wojskowej dla Polski z reparacjami i rozliczeniami historycznymi zgłaszali już eksperci niemieccy. Poza kwestią zwiększenia bezpieczeństwa upatrywali w tym także szansy na zamknięcie lub pozbawienie znaczenia problemu rozliczeń historycznych między naszymi krajami. Na pewno liczyli też, że Polska przeznaczy uzyskaną pomoc finansową na broń produkowaną w Niemczech i rozwój produkcji zbrojeniowej we współpracy z niemieckimi koncernami.
Idei tej przychylna jest „Gazeta Wyborcza”. Bartosz Wieliński podkreślił, że od miraży wielkich pieniędzy „lepszy byłby konkret. Na przykład pieniądze od Niemiec na wspólny projekt obronny”. Z kolei Michał Kokot przypomniał, że wcześniejszy projekt porozumienia między naszymi krajami zakładał przekazanie przez Niemcy Polsce znaczącej pomocy wojskowej. Do jego słów odniósł się Knut Abraham, pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy niemiecko-polskiej, wskazując jednak, że kwestia pomocy wojskowej powinna zostać oddzielona od reparacji czy też odszkodowań. „Bo każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski – kontynuował Abraham – leży zdecydowanie w interesie Niemiec. Dlatego nie chciałbym, żeby współpraca wojskowa była odczytywana jako forma zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione na Polakach. Ona jest oczywista i po prostu konieczna”.
Trudno nie zgodzić się z niemieckim dyplomatą, który rozumie wątpliwości moralne wynikające z łączenia kwestii reparacji z pomocą wojskową. Czyżby nie rozumiał tego prezydent Karol Nawrocki, który przedstawił inicjatywę niemiecką jako własną i zapowiedział powołanie wspólnego zespołu do wcielenia jej w życie? Zaapelował też do wszystkich środowisk politycznych o jedność w tej sprawie. Niemcy nie mogą pewnie uwierzyć w swoje szczęście. Prezydent Frank-Walter Steinmeier od razu potwierdził przyjęcie zaproszenia do Warszawy, by kuć żelazo póki gorące.
Straty ludności Polski w II wojnie światowej
Foto: Infografika PAP
Należy zgodzić się z Jerzym Haszczyńskim, że nie tędy wiedzie droga do pojednania. Współpraca z Niemcami w sprawach obronności jest oczywiście dla Polski niezbędna, ale nie w zamian za reparacje. Toczy się zresztą ona w ramach Unii Europejskiej, NATO i w formie bilateralnej i powinna być rozszerzona także na produkcję zbrojeniową. Dlaczego jednak jej warunkiem ma być rezygnacja przez Polskę z należnego jej zadośćuczynienia? Przecież bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO leży także w interesie Niemiec.
Przywoływany Knut Abraham wskazuje jeszcze na jeden aspekt. Otóż współpraca wojskowa z Polską jest dla Niemiec kluczowa, ponieważ „dzięki niej uda się przekonać nasze społeczeństwa, że kroczenie drogą nacjonalizmów jest błędne”. Jeżeli taki cel przyświeca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, to tylko przyklasnąć. Tylko dlaczego miesza do tego reparacje?
Jacek Czaputowicz
Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018-2020 był ministrem spraw zagranicznych
