To dający, a nie obdarowany, odnosi korzyści w sferze symbolicznej i psychologicznej.

My także mamy pewne doświadczenia w tym zakresie. Gdy byłem ministrem spraw zagranicznych, dziennikarka TASS dopytywała mnie, czy zgadzam się z moim poprzednikiem, który postulował rozebranie Pałacu Kultury. Odpowiedziałem, że jako rodowity warszawiak nie jestem tego zwolennikiem, choć dla wielu moich rodaków Pałac Kultury – w zamiarze dar przyjaźni narodów ZSRR – jest symbolem komunizmu i obcej dominacji nad naszym krajem.

Pałac Saski może być znakiem zbliżenia z Niemcami. Jeżeli sami zapłacimy za odbudowę

Wyzwaniem w naszych relacjach z Niemcami jest asymetria wiedzy historycznej o ofiarach poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. My dobrze o tych ofiarach pamiętamy, jednak wielu Niemców nie jest ich świadomych. By to zmienić, potrzebne są inicjatywy w samych Niemczech, a nie w Polsce.

Istnieją oczywiście inne możliwości zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone Polsce w czasie II wojny światowej. Tragiczną konsekwencją wojny było drastyczne ograniczenie potencjału demograficznego i gospodarczego naszego kraju. Właściwe byłyby zatem wszelkie inicjatywy wspierające rozwój gospodarczy kraju, jak np. udzielenie poparcia dla budowy toru wodnego do Świnoujścia czy Centralnego Portu Komunikacyjnego albo rozwoju energetyki jądrowej.

A Pałac Saski? Jeżeli odbudujemy go własnym wysiłkiem, będzie ważnym symbolem zbliżenia między naszymi państwami.