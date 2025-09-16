Reparacje Polsce się należą. Gdy rozmawiałem na ten temat z moim niemieckim odpowiednikiem, Sigmarem Gabrielem, argumentowałem, że Polska została potraktowana po wojnie niesprawiedliwie, uzyskała bowiem reparacje nieadekwatne do poniesionych strat. Uzgodniliśmy powołanie wspólnego zespołu ekspertów, który porówna straty i reparacje przyznane Polsce i innym państwom, takim jak Wielka Brytania, USA, Francja, Belgia czy Rosja, by ustalić skalę rozbieżności jako podstawę do dalszych rozmów.

Prawo i Sprawiedliwość postanowiło jednak wspólnego zespołu nie powoływać, straty miał wyliczyć zespół parlamentarny pod przewodnictwem posła Arkadiusza Mularczyka. Uważam, że ogłoszony 1 września 2020 roku raport rzetelnie opisuje wielkość strat poniesionych przez Polskę i mógłby stanowić dobry punkt wyjścia do porównania ze stratami poniesionymi przez inne państwa i wysokością reparacji. Tak się jednak nie stało, ponieważ Polska pominęła krok, jakim powinno być porównanie, a ogłosiła kwotę strat ocenioną na 6,2 bln zł jako kwotę roszczeń. Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla dziennika „Bild” potwierdził, że raport oszacował wysokość odszkodowań na taką właśnie kwotę.

Czym innym jest jednak twierdzenie, że Polska została potraktowana w Poczdamie niesprawiedliwie, a czym innym kwestionowanie ustaleń konferencji poczdamskiej. Polska domaga się traktowania inaczej niż reszta koalicji antyhitlerowskiej, a tym samym podważa podstawy powojennego ładu międzynarodowego. Skoro bowiem można podważyć ustalenia dotyczące reparacji, to niby dlaczego nie można podważyć postanowień dotyczących terytorialnego status quo w Europie?

Przypomnijmy, że w Poczdamie mocarstwa, pomne negatywnych doświadczeń po I wojnie światowej, nie chciały nadmiernie obciążyć Niemiec reparacjami. Krzywdy wyrządzone przez to państwo były tak duże, że nie będzie ono nigdy w stanie im zadośćuczynić. Ustalono więc wysokość reparacji na 20 mld dolarów, z czego połowa miała przypaść 18 państwom zachodnim, a druga połowa – ZSRR i Polsce. Z porównania liczby ludności i wielkości terytorium wynikało, że należało nam się 15 proc. sumy przypadającej ZSRR. Reparacje zostały nałożone także na kraje sprzymierzone z Niemcami, a więc Włochy, Finlandię, Rumunię, Węgry i Bułgarię, były one jednak znacznie niższe.