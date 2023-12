"Rywal" Władimira Putina w wyborach chce zawieszenia broni na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 651 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W walkach na Ukrainie zginął były pracownik Urzędu Miasta Lublin.

W rozmowie z RBK Jawliński powiedział, że w interesie Rosji byłoby porozumienie ws. zawieszenia broni na Ukrainie.



Grigorij Jawliński wystartuje w wyborach w porozumieniu z Kremlem?

Jawliński wyraził też wątpliwość co do tego, czy większość Rosjan popiera wojnę - na co wskazują oficjalne sondaże.



ISW uważa, że Kreml "strategicznie" pozwoli na start Jawlińskiego w wyborach prezydenckich

Jabłoko to formalnie partia opozycyjna, o profilu liberalnym, jednak faktycznie Jawliński jest "koncesjonowanym" rywalem Putina w wyborach (choć formalnie rosyjski prezydent jeszcze nie ogłosił swojego startu w wyborach, w których będzie walczył o piątą kadencję, prawdopodobnie zrobi to w czasie dorocznej konferencji prasowej 14 grudnia).