Ale to tak naprawdę zagrywka taktyczna. Bo strategicznie celem Orbána jest blokowanie czy opóźnianie wejścia Ukrainy do UE wszelkimi możliwymi metodami. Na razie strategicznego poparcia dla swoich pomysłów nie ma. Nawet jeśli teraz pojawią się jakieś ustępstwa dla jego politycznych przyjaciół, to nie osłabi to poparcia dla Ukrainy.