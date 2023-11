04:41 Wołodymyr Zełenski poinformował o powrocie na Ukrainę jednego z dzieci wywiezionych z Ukrainy do Rosji

W wieczornym wystąpieniu Zełenski mówił, że na Ukrainę wrócił Bohdan Jermochin, chłopiec wywieziony do Rosji z okupowanego Mariupola. - Było wiele prób uratowania go. Jestem szczęśliwy, ze wszystko się udało. Jestem wdzięczny całemu zespołowi pracującemu nad powrotem ukraińskich dzieci (...). Jestem szczególnie wdzięczny Katarowi za skuteczną mediację i pomoc - powiedział Zełenski.



04:38 W ciągu tygodnia ukraińscy saperzy rozminowali 2 113 hektarów terenu i zneutralizowali 2 835 ładunków wybuchowych

Informacje takie przekazuje ukraińska Państwowa Służba Specjalna Transportu na swoim profilu na Facebooku. Od początku wojny saperzy mieli usunąć na Ukrainie 87 176 ładunków wybuchowych z obszaru obejmującego 39 829 hektarów.



04:35 Szef MSZ Łotwy gotów ubiegać się o stanowisko sekretarza generalnego NATO

Krišjānis Kariņš, szef łotewskiej dyplomacji, wyraził gotowość do ubiegania się o stanowisko sekretarza generalnego NATO, gdy Sojusz będzie w 2024 roku szukał następcy Jensa Stoltenberga. Informację taką przekazuje agencja Bloomberg. Kariņš był premierem Łotwy w latach 2019-2023.



04:33 Nad obwodem moskiewskim zestrzelono drona lecącego w kierunku Moskwy

Informacje takie podaje zarówno mer Moskwy, Siergiej Sobianin, jak i Ministerstwo Obrony Rosji. Dron został zestrzelony ok. 23:20 przez zestaw obrony przeciwlotniczej.



04:29 Kolejnych 117 Rosjan ewakuowanych ze Strefy Gazy przyleciało do Moskwy

Rosjanie ewakuowani z ogarniętej walkami Strefy Gazy przylecieli do Moskwy samolotem Ił-76 Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych po uprzednim przewiezieniu ich z przejścia granicznego Rafah do Kairu. Łącznie do Moskwy przybyło już 525 osób ewakuowanych ze Strefy Gazy.



04:26 Szef MSZ Iranu rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji

Hosejn Amir Abdollahijan w rozmowie telefonicznej z Siergiejem Ławrowem wyraził nadzieję na udział Federacji Rosyjskiej w znalezieniu rozwiązania kryzysu w Strefie Gazy - informuje agencja Mehr. Szef irańskiej dyplomacji miał podkreślać konieczność przeciwdziałania czystce etnicznej i przymusowemu przesiedleniu mieszkańców Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu.



04:26 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: