Mariusz Błaszczak o opozycji: Ci ludzie nie potrafią rządzić

– Demografia pozwala nam na to, by stworzyć co najmniej 300-tysięczną armię, a więc najsilniejsze siły lądowe w Europie, tylko trzeba chcieć i potrafić – powiedział obecny szef MON Mariusz Błaszczak w TVP Info.