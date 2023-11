06:04 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: W ciągu doby na froncie doszło do 57 potyczek

Z komunikatu ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że Rosjanie w ciągu doby przeprowadzili pięć ataków rakietowych, 75 uderzeń powietrznych i 56 ostrzałów artyleryjskich pozycji sił zbrojnych Ukrainy oraz terenów zamieszkanych.



05:37 Departament Stanu USA: Wsparcie dla Ukrainy nadal jest dla nas ważne

Rzecznik Departamentu Stanu, Matthew Miller oświadczył na konferencji prasowej, że wsparcie dla Ukrainy pozostanie ważne dla USA. Wniosek o dodatkowe środki dla Ukrainy zostaną zatwierdzone, gdy dojdzie do głosowania w tej sprawie w Kongresie - zapewnił Miller.



05:14 Amerykanie przeprowadzili nieudany test pocisku międzykontynentalnego

Rakieta Minuteman III musiała zostać zdetonowana nad Pacyfikiem w związku z wykrytą anomalią.



Czytaj więcej Polityka

04:39 Mołdawia przestaje płacić składki związane z przynależnością do Wspólnoty Niepodległych Państw

Projekt decyzji Ministerstwa Finansów przewiduje, że środki w budżecie Mołdawii, przeznaczone na opłacenie corocznych składek związanych z przynależnością do organizacji międzynarodowych, zostaną zmniejszone o 16 milionów lei w związku z wstrzymaniem płacenia składek wynikających z przynależności do Wspólnoty Niepodległych Państw, organizacji zrzeszającej byłe republiki radzieckie, na czele której stoi Rosja. Mołdawia przygotowuje się do opuszczenia tej organizacji.



04:39 Darczyńcy z obwodu lwowskiego przekazali 309 dronów ukraińskiej armii

O przekazaniu dronów informuje Maksym Kozicki, gubernator obwodu lwowskiego, na swoim profilu na Facebooku.



04:33 Sąd w obwodzie mikołajowskim zdecydował o aresztowaniu mieszkanki Chersonia podejrzanej o kolaborację

48-letnia kobieta miała w sierpniu 2022 roku "dobrowolnie zgodzić się na zajęcie stanowiska szefowej departamentu informacji i zarządzania dokumentami stworzonego przez władze okupacyjne. Do jej zadań należało "wykonywanie zadań organizacyjnych i administracyjnych". Kobieta miała też zająć stanowisko "szefowej departamentu kadr". Z władzami kolaboracyjnymi kobieta współpracowała do listopada 2022 roku, gdy Chersoń został wyzwolony przez ukraińską armię po wycofaniu się z niego Rosjan. Podejrzana przyznała się do winy i przed sądem wyjaśniła, że zgodziła się na współpracę z władzami okupacyjnymi ze względu na brak środków do życia.



04:32 Rosyjskie lotnictwo atakowało cele w prowincji Idlib, w Syrii

Admirał Wadim Kulit, zastępca szefa rosyjskiego Centrum Koordynacyjnego ds. Pojednania Walczących Stron w Syrii poinformował, że "rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne przeprowadziły uderzenia z powietrza na cele związane z obecnością w prowincji Idlib nielegalnych grup zbrojnych, które ostrzeliwały pozycje syryjskiej armii.



04:29 Rosjanie informują o zniszczeniu dwóch ukraińskich przepraw na rzece Oskoł, w obwodzie charkowskim

Siergiej Żybiński, szef biura prasowego rosyjskiego Zgrupowania Wojsk "Zachód" poinformował, że rosyjskie lotnictwo zniszczyło dwie przeprawy stworzone przez ukraińską armię na rzece Oskoł, w obwodzie charkowskim. Lotnictwo zaatakowało też zgrupowania 43. Brygady Zmechanizowanej, 68. Brygady Piechoty i 141. Rezerwowej Brygady Piechoty - wynika z komunikatu Żybińskiego.