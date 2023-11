Wojna w Ukrainie: Krwawy pat na froncie

Ataki trwają też na północnym odcinku frontu (w okolicach Kupianska i Łymanu). Teraz jeszcze Rosjanie ruszyli do ataku w pobliżu Bachmutu, gdzie poprzednio odnosili sukcesy ukraińscy żołnierze.

Ale koszta są ogromne. „Szturmowe grupy oddziałów Sztorm Z na kierunku awdijiwskim i południu od Bachmutu często są całkowicie niszczone po kilku dniach. Średnio tracą od 40 do 70 proc. swych żołnierzy. (…) W ogóle są nieprzygotowane (do walki – przyp. red.), a dowództwo nie chce brać pod uwagę propozycji stawiania im bardziej realnych bojowych zadań” – denerwuje się jeden z rosyjskich „korespondentów wojennych”.

„Sztorm Z” to nazwa oddziałów formowanych z więźniów. Początkowo armia werbowała do nich tylko skazanych policjantów i żołnierzy armii oraz Gwardii Narodowej. Miała to być rosyjska odpowiedź na tworzone od zeszłego roku po ukraińskiej stronie frontu „brygady uderzeniowe”, które Kijów zamierzał użyć w kontrataku. W końcu jednak rosyjskie Ministerstwo Obrony postanowiło konkurować z ówczesną Grupą Wagnera i zaczęło powoływać do Sztorm Z wszystkich więźniów.

Obecnie „często wprowadzane są do walki bez zwiadu (pozycji przeciwnika – przyp. red.), bez łączności z sąsiadami, bez wsparcia artylerii, co prowadzi do bardzo dużych strat. (…) Jednostki Sztorm Z zamieniają się w »śmieci« nim osiągną jakikolwiek cel” – piszą rosyjscy blogerzy. Stanowią zaś główne siły wszystkich ataków, a mimo to resort obrony przeznacza tylko 10–15 dni na ich szkolenie.

Jak za Stalina

Więźniowie zwerbowani do oddziałów najemników Wagnera pilnowani byli z tyłu przez samych najemników, by nie uciekali z frontu. Teraz zaś rosyjskie dowództwo przypomniało ich dowódcom, że zgodnie z regulaminem mają prawo zastrzelić na miejscu żołnierza odmawiającego wykonania rozkazu lub uciekającego z pola walki. Tak, jak w czasie II wojny światowej.