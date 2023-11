Wołodymyr Zełenski ma rywala. Były doradca zapowiada walkę o prezydenturę

W ostatnim czasie Arestowycz wyraża się krytycznie na temat polityki prezydenta Ukrainy.



Ołeksij Arestowycz krytykuje Wołodymyra Zełenskiego

Komentując poświęcony Zełenskiemu materiał okładkowy w "Time" Arestowycz napisał, że ukazuje on obraz "opuszczonego przez wszystkich dyktatora, błąkającego się bocznymi uliczkami bunkra, niechcącego stawić czoła rzeczywistości i histerycznie wołającego o szybkim zwycięstwie, którego nie jest w stanie osiągnąć" co można potraktować jako analogię do Adolfa Hitlera w ostatnich miesiącach II wojny światowej, czemu jednak Arestowycz zaprzecza w dalszej części wpisu. "Autorytarny przywódca, któremu otoczenie boi się powiedzieć prawdę. Nie, nie jest to bezpośrednie porównanie z Hitlerem" - podkreślił Arestowycz dodając, że "nie chodzi o podobieństwa, ale o wzorce".



"Wszyscy dyktatorzy oderwani (w imię swojej fantazji) od rzeczywistości kończą w ten sam sposób" - pisze Arestowycz dodając, że artykuł w "Time" "skazuje Zełenskiego na samotność (...) za którą nie może winić nikogo innego, jak tylko siebie".

Arestowycz przypomniał też poprzednią okładkę "Time" z Zełenskim, na której pojawiło się tytuł "Jak przewodzi Zełenski". Na ostatniej okładce pojawia się cytat "Nikt nie wierzy w nasze zwycięstwo jak ja. Nikt" oraz tytuł "Samotna walka Wołodymyra Zełenskiego".