Ambasador Rosji w ONZ: Izrael nie ma prawa się bronić przed Hamasem

Nebenzia przekonywał w czasie specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconej sytuacji na Bliskim Wschodzie, że Izrael w świetle prawa międzynarodowego nie ma prawa do samoobrony przed Hamasem ponieważ jest "państwem okupacyjnym".



Wojna w Izraelu: Rosja zarzuca Zachodowi hipokryzję

- Nie mogę nie poruszyć hipokryzji USA i ich sojuszników, którzy w innych, zupełnie innych sytuacjach, wzywają do przestrzegania prawa humanitarnego, ustanawiania komisji śledczych, nakładania sankcji na tych, którzy używają siły tylko jako ostatecznego środka, by powstrzymać ciągnące się latami akty przemocy - mówił Nebenzia nawiązując w ten sposób do wojny, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.



Rosja uzasadniała rozpoczęcie wojny z Ukrainą m.in. chęcią ochrony rosyjskojęzycznej społeczności w ukraińskim Donbasie.



- I dziś, widzimy straszliwe zniszczenia w Gazie, które przekraczają wszystko, co krytykowane jest w innych regionalnych kontekstach - uderzenia na cywilne obiekty, śmierć tysięcy dzieci, straszliwe cierpienie cywilów w związku z całkowitą blokadą - kontynuował Nebenzia.



Rosja nazywa Izrael "państwem okupacyjnym"

- Wszystko co są w stanie powiedzieć, to mówienie o domniemanym prawu Izraela do samoobrony, którego, jako państwo okupacyjne, Izrael nie ma - dodał.