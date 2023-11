Ukrainę czeka ciężka zima. Rosja gromadzi rakiety

Takie zdolności produkcyjne nie dziwią, gdy skonfrontujemy je z informacjami niezależnego rosyjskiego portalu The Insider, który opublikował niedawno materiał, z którego wynika, że Rosja mimo sankcji nadal produkuje swoje rakiety manewrujące Kindżał, sprowadzając do nich części z Europy.

Wygląda na to, że Rosjanom nie brakuje też dronów. Ukraiński portal Defence Express podliczył, że rosyjska armia systematycznie co miesiąc wysyła nad Dniepr kilkaset shahedów (we wrześniu ponad 500), co może świadczyć jedynie o tym, że ich dostawy z Iranu odbywają się regularnie. Do tego dochodzą tysiące zgromadzonych przez Rosjan pocisków wystrzeliwanych z systemów obrony przeciwpowietrznej S-300 czy S-400. Rosja używa ich do ataków na cele naziemne. Są one trudne do przechwycenia, gdyż lecą z bardzo dużą prędkością po trajektorii balistycznej.

Czy Ukraińcy są przygotowani do obrony swojej infrastruktury energetycznej?

– Niektóre elementy można zasłonić przy pomocy osłon inżynieryjnych. Nie wchodząc w szczegóły, powiem, że to robimy. Jako pierwsi na świecie. Bo takiej obrony przed rakietami i dronami typu Shahed 136 na świecie nie ma, trzeba było to wymyślić – mówił ostatnio w jednym z wywiadów Wołodymyr Kudrycki, szef ukraińskiej spółki Ukrenergo. Nie wykluczał blackoutów, gdyby doszło do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną.

Ukrenergo miało wcześniej ambitne plany budowy kilkunastu podziemnych podstacji energetycznych. Tymczasem z doniesień ukraińskich mediów wynika, że prace te znajdują się na etapie „dziury w ziemi”.