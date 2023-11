Timothy Snyder: Wojna na Ukrainie jest najmniej skomplikowana moralnie

Czytaj więcej USA Spiker Izby Reprezentantów nie chce łączyć pomocy dla Izraela z pomocą dla Ukrainy Mike Johnson, nowy spiker Izby Reprezentantów chce, aby Izba w tym tygodniu zajęła się wyłącznie sprawą pomocy dla Izraela, a nie - jak chce prezydent USA Joe Biden - dużym pakietem obejmującym zarówno pomoc dla Izraela, jak i m.in. pomoc dla Ukrainy.

Według Snydera konflikt izraelski jest znacznie bardziej zróżnicowany i skomplikowany.

Kolejna różnica między obydwoma konfliktami ma polegać na tym, że - zdaniem Snydera - wojna w Gazie ma znacznie większe szanse na szybkie rozwiązanie polityczne, podczas gdy wojna między Rosją a Ukrainą nie doprowadzi do politycznego rozwiązania w najbliższym czasie, ponieważ "ktoś musi wygrać i ktoś musi przegrać”.

Snyder sceptycznie o wpływie Zachodu na politykę Rosji

Amerykański profesor wspomniał, że jest bardzo sceptyczny co do możliwości bezpośredniego wpływu Stanów Zjednoczonych, Europy czy kogokolwiek innego na kurs rosyjskiej polityki. Jego zdaniem jedynym sposobem na wywarcie wpływu na Rosję we właściwym kierunku jest wspieranie Ukrainy.

Snyder uważa, że istnieje możliwość, iż Ukraina może stać się wzorem dla Rosji.



- Jeśli Ukraina przez to przejdzie i będzie odnoszącym sukcesy, konstytucyjnym, pluralistycznym społeczeństwem, stanie się wówczas wzorem dla Rosji i pokaże, że taka zmiana jest możliwa – wyjaśnił Snyder.