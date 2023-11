Zapytany o sposób rozwiązania problemu art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącego zbiorowej samoobrony w przypadku akcesji Ukrainy, Rasmussen wspomniał o jednej z opcji: gdy skutek artykułu rozciąga się wyłącznie na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Uważa, że ​​taka decyzja faktycznie zabezpieczy niemal całe terytorium Ukrainy przed rosyjską agresją i umożliwi włączenie sił ukraińskich do działań poza linią styku w celu wywarcia presji na siły okupacyjne Federacji Rosyjskiej.

Rasmussen podkreślił, że okres pomiędzy zaproszeniem Ukrainy do NATO a jej członkostwem powinien być jak najkrótszy. I już w tej chwili Ukraina powinna dostać gwarancje bezpieczeństwa od Sojuszu.

- Byłoby to to samo, co zrobiono w przypadku Finlandii i Szwecji – podsumował były Sekretarz Generalny.