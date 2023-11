USA: Nieudany test rakiety międzykontynentalnej. Armia musiała ją zdetonować

Jaki zasięg ma amerykańska rakieta Minuteman III?

Minuteman III to rakieta międzykontynentalna zdolna do przenoszenia głowic atomowych, zaprojektowana przez koncern Boeing. Rakieta ma stanowić trzon arsenału środków strategicznych USA. Jej zasięg wynosi ponad 9,6 tys. km, a prędkość jej poruszania to nawet 24 tys. km na godzinę.



Ok. 400 pocisków Minuteman III znajduje się w bazach Sił Powietrznych USA w Wyoming, Montanie i Dakocie Północnej.



W przeszłości dochodziło już do nieudanych testów pocisku Minuteman III. W 2021 roku Siły Powietrzne USA poinformowały, że odwołały zaplanowany test pocisku, tuż przed jego wystrzeleniem, z nieujawnionego powodu. Z kolei w czasie testu z 2018 roku pocisk musiał zostać zdetonowany nad Pacyfikiem po wykryciu anomalii w jego zachowaniu.