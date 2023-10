04:41 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

23:29 Bloomberg: Chiny nie wezmą udziału w rozmowach o formule pokojowej dla Ukrainy

Chiny nie wezmą udziału w spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego na Malcie w ten weekend, gdzie urzędnicy z ponad 55 krajów będą omawiać starania Ukrainy o zbudowanie poparcia dla tzw. formuły pokojowej - informuje Bloomberg.

"Nieobecność Pekinu rozczaruje ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który stara się zbudować międzynarodowe poparcie dla swojego modelu trwałego i sprawiedliwego pokoju" - czytamy.

Agencja wskazuje, że według sojuszników Ukrainy, głównym celem takich spotkań jest skierowanie bezpośredniej prośby o wsparcie dla Ukrainy do państw, które pozostają neutralne, zwłaszcza z krajów Globalnego Południa.

22:42 Dania przekazuje 520 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy

Dania zadeklarowała pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 3,7 mld koron duńskich (520 mln dolarów), w tym czołgi T-72EA, bojowe wozy piechoty BMP-2, pociski artyleryjskie, drony i broń - ogłosiło duńskie Ministerstwo Obrony.

22:15 Kirby: Rosyjskie wojsko rozstrzeliwuje żołnierzy, którzy odmawiają wykonywania rozkazów

Koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że aby osiągnąć cele w Awdijiwce i innych sektorach na froncie, Rosja nie bierze pod uwagę życia własnych żołnierzy.

- Uważamy, że oni (rosyjska armia - red.) ponieśli tysiące ofiar, próbując rozpocząć ofensywę. Mamy informacje, że rosyjskie wojsko faktycznie wykonuje egzekucje na żołnierzach, którzy odmawiają wykonywania rozkazów. Mamy również informacje, że rosyjscy dowódcy grozili rozstrzelaniem całych jednostek, jeśli spróbują wycofać się przed ostrzałem artyleryjskim na Ukrainie - powiedział Kirby.

21:30 Ambasador USA potwierdza, że ukraińscy piloci rozpoczynają szkolenie na F-16 w Arizonie

Ambasador USA na Ukrainie Bridget Brink potwierdziła, że ukraińscy piloci szkolą się obecnie na samolotach F-16 z amerykańskimi instruktorami w Arizonie.

"Stany Zjednoczone z dumą współpracują z europejskimi partnerami, aby wspierać Ukrainę w walce z brutalną agresją Rosji" - przekazała.

20:18 Rumunia instaluje system antydronowy na granicy z Ukrainą

Rumunia zainstalowała system antydronowy w delcie Dunaju w pobliżu granicy z Ukrainą - powiedział prezydent Klaus Iohannis

Władze kraju wzmocniły bezpieczeństwo w swoich regionach przygranicznych, ponieważ rosyjskie ataki dronów na ukraińskie porty nad Dunajem spowodowały, że niektóre bezzałogowe statki powietrzne spadły na rumuńską ziemię.

- Część (sprzętu) pochodzi od rumuńskiego wojska, część od sojuszników - mówił prezydent.

20:17 Zełenski: Ukraina "praktycznie" wdrożyła zalecenia UE, czekamy na rozpoczęcie negocjacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej o wsparcie rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie członkostwa w UE.

Zełenski podkreślił, że Ukraina wdraża zalecenia UE dotyczące przyszłej akcesji, wspominając o podpisaniu ustawy o kontroli finansowej osób zajmujących wysokie stanowiska polityczne.

19:18 Stany Zjednoczone przyznały Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 150 milionów dolarów

Ukraina otrzyma m.in. amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS, pociski AIM-9M, pociski do wyrzutni Stinger, amunicję do systemów Himars oraz pociski artyleryjskie 155 mm i 105 mm.

18:40 Wywiad wojskowy: Samochód przewożący agentów FSB eksplodował w okupowanym Berdiańsku

Czterech agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) rzekomo znajdowało się w samochodzie, który eksplodował 23 października w okupowanym Berdiańsku - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Zamach miał być przeprowadzony przez członków ukraińskiego ruchu oporu.

18:08 Blinken: Stany Zjednoczone ogłaszają dziś przekazanie Ukrainie nowego pakietu wojskowego

17:48 Rinat Achmetow produkuje trały przeciwminowe dla armii

Grupa Metinvest uruchomiła masową produkcję trałów przeciwminowych mocowanych do czołgów. Mają neutralizować i detonować rosyjskie miny przeciwpancerne oraz przeciwpiechotne.

17:15 Rosjanie nie przejmują się stratami podczas ataków na Awdijiwkę

W ciągu ostatniego tygodnia podczas próby zdobycia Awdijiwki rannych i zabitych miało zostać około 2500 rosyjskich żołnierzy.

16:36 Rosja zgromadziła około 100 tysięcy żołnierzy w sektorze Łyman-Kupiańsk

- Jednym z najgorętszych obszarów w rejonie naszej aktywności jest Łyman-Kupiańsk. Tam wróg próbuje odbić Kupiańsk, ważny węzeł zaopatrzenia. Jednak przygotowywaliśmy się do tych działań, które rozpoczęły się w październiku, budując odpowiednie struktury obronne - poinformowała ukraińska armia.

W ciągu ostatniej doby w tym sektorze Rosjanie przeprowadzili 613 ataków, w których miało zginąć niemal 200 rosyjskich żołnierzy.

16:11 Unia jest na dobrej drodze zakończenie zależności od rosyjskiego gazu

Jak pisze gazeta "The Guardian", powołując się na oświadczenie Komisji Europejskiej, nadciąga druga zima, w której wspólnotowe kraje coraz mniej korzystają z rosyjskiego gazu. Rok temu Gazprom ograniczył dostawy po inwazji Rosji na Ukrainę, powodując kryzys energetyczny i nakręcając spiralę cenową.

15:55 Przedstawiciele Hamasu przebywają z wizytą w Moskwie

Informację taką przekazała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Zacharowa była pytana czy to prawda, że w Moskwie przebywa przedstawiciel Hamasu, Musa Mohammed Abu Marzook. W odpowiedzi stwierdziła, że "może potwierdzić, że przedstawiciele tego palestyńskiego ruchu (Hamasu) odwiedzają Moskwę".



15:41 Wołodymyr Zełenski wziął udział w posiedzeniu gabinetu wojennego, w czasie którego dowódcy przedstawili mu sytuację na froncie

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy dowódcy kierujący zgrupowaniami walczącymi na frontach Ukrainy, a także minister obrony Rustem Umerow, głównodowodzący gen. Walerij Załużny, szef wywiadu wojskowego Ukrainy, Kyryło Budanow i szef SBU, Wasyl Maluka.



15:25 Narodowy Bank Ukrainy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego na 2023 rok

Ukraiński PKB ma wzrosnąć w 2023 roku o 4,9 proc. Inflacja w skali roku ma wynieść 5,8 proc. - wynika z najnowszej prognozy. W przyszłym roku PKB Ukrainy ma wzrosnąć o 3,6 proc. a inflacja ma wynieść 9,5 proc.



15:17 W nalocie na rejon berysławski w obwodzie chersońskim zginął 59-letni mężczyzna

Informacje takie przekazuje chersońska prokuratura obwodowa.



15:03 40-letni funkcjonariusz policji ranny w rosyjskim ataku na Chersoń

Gubernator obwodu chersońskiego, Ołeksandr Prokudin poinformował, że 40-latek został ranny w ataku drona.



14:55 W wyniku ostrzału obwodu sumskiego przez Rosjan zginął 16-letni chłopak

Informację taką przekazał szef MSW Ukrainy, Ihor Kłymenko. 16-latek zginął w ostrzale artyleryjskim, do którego doszło ok. 13.



14:43 Kijowskie metro otrzymało wszystkie 60 wagonów metra przekazanych przez Warszawę

O tym, że wszystkie 60 wagonów dotarło już do Kijowa poinformowała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa. Dostawa wagonów z Warszawy do Kijowa trwała łącznie siedem miesięcy.



Wagony z Warszawy będą jeździć w kijowskim metrze materiały prasowe

14:22 Robert Fico wzywa UE by stała się rozjemcą, a nie dostawcą broni dla Ukrainy

Fico zapowiedział, że Słowacja pod jego rządami nie dostarczy broni na Ukrainę i nie poprze sankcji, które przyniosłyby straty Słowacji.



13:49 Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premier Danii, Mette Frederiksen

Prezydent Ukrainy rozmawiał z duńską premier m.in. o wadze długoterminowego wsparcia makroekonomicznego dla Ukrainy.



13:39 Gen. Skrzypczak: Kreml przygotowuje się do zimowej ofensywy na Ukrainę

Rosjanie „dzięki swoim sojusznikom odtwarzają zapasy wszystkich środków walki, przygotowując się do długotrwałych, wyczerpujących działań wojennych” - zauważa emerytowany wojskowy.

13:24 Ławrow: Nie ma propozycji zmniejszenia poziomu konfrontacji Rosji z Ukrainą i Zachodem

- Moskwa nie unika (rozważania) poważnych propozycji, które mogą pomóc w obniżeniu poziomu konfrontacji w relacjach z Ukrainą i Zachodem, ale żadne takie propozycje nie zostały jeszcze sformułowane - oświadczył szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, w czasie rozmowy z dziennikarzami w Mińsku. - Obecnie priorytetem jest nie ulegać rozluźnieniu, nie pozwolić się pokonać - dodał. Ławrow zarzucił też Zachodowi "podżeganie reżimu kijowskiego do dalszego prowadzenia wojny". - A jeśli mówimy o negocjacjach, to niech odwołają dekret Zełenskiego, który podpisał rok temu, a który zakazuje mu i jego urzędnikom negocjowania z rządem Władimira Putina - podsumował.



13:11 Łukaszenko zaprasza Orbána na Białoruś

Rządzący Białoruisą Aleksander Łukaszenko spotkał się w Mińsku z ministrem spraw zagranicznych Węgier Péterem Szijjártó. Oświadczył, że z Białorusi trudno w tej chwili dotrzeć do Europy, "to prawie niemożliwe". Łukaszenko zaprosił do złożenia wizyty w jego kraju premiera Węgier Viktora Orbána. - On może przylecieć w każdej chwili. Porozmawiajmy o poważnych sprawach. Myślę, że będzie to przydatne - powiedział. Łukaszenko ocenił, że z niezależnych od obu stron powodów relacje handlowe i gospodarcze między Białorusią a Węgrami ulegają pogorszeniu. Dodał, że Białoruś z chęcią przyjmie węgierskie przedsiębiorstwa i stworzy im u siebie korzystne warunki do prowadzenia działalności.

12:41 Ukraińskie zboże znalazło nowe trasy eksportu

Coraz więcej krajów chce pomóc w przewozie ukraińskiego zboża do klientów.

12:38 Jens Stoltenberg zapewnił premiera Mołdawii, Dorina Receana, o dalszym wsparciu NATO dla Kiszyniowa

Recean i Stoltenberg spotkali się w Brukseli, gdzie sekretarz generalny NATO mówił, że Rosja "nadal wywiera presję na Mołdawię, ale republika może liczyć na wsparcie NATO". Stoltenberg mówił też, że Rosja "nadal wywiera presję na Mołdawię, w tym stosuje wobec niej szantaż energetyczny i szerzy dezinformację, aby zdestabilizować społeczeństwo i podważyć demokrację". - Ale Mołdawia odpowiada zdecydowanie... wzmacniając swoje własne bezpieczeństwo i odporność - podkreślił Stoltenberg.



12:02 FSB: Obywatel Federacji Rosyjskiej współpracujący z ukraińskim wywiadem zginął przy próbie aresztowania w Twerze

FSB poinformowała, że obywatel Rosji, który na polecenie ukraińskich sił specjalnych miał przekazywać im informacje na temat obiektów wojskowych i przygotowywał atak terrorystyczny na komisję poborową, zginął w czasie próby aresztowania w Twerze.



11:34 Rosja może zakazać eksportu jajek na sześć miesięcy

Po wprowadzeniu zakazu eksportu kilku rodzajów mięsa drobiowego, Federacja Rosyjska może także zakazać eksportu jadalnych jajek za granicę na sześć miesięcy.



11:25 Kreml nie komentuje doniesień o dostawach broni z Korei Północnej

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, oświadczył, że nie będzie odpowiadał na pytania o dostawy amunicji z Korei Północnej do Rosji. Zaznaczył przy tym, że relacje między Rosją a Koreą Północną będą rozwijać się "we wszystkich obszarach". - Nie będę tego komentował. Jest wiele takich doniesień. Wszystkie są, co do zasady, bezpodstawne - mówił. Jak dodał Kreml nie widzi sensu w komentowaniu takich doniesień. - Korea Północna jest naszym sąsiadem. Rozwijamy i będziemy rozwijać bliskie stosunki we wszystkich obszarach - podkreślił.



11:19 Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że na szczycie UE opowie się przeciw kolejnym sankcjom wobec Rosji

Fico, jak podaje słowacka telewizja, na posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. europejskich Fico mówił, że sprzeciwi się wszelkim kolejnym sankcjom wobec Rosji, dopóki nie zostaną dokonane szacunki dotyczące ich konsekwencji finansowych. Fico podtrzymał też swoje stanowisko z kampanii wyborczej, zgodnie z którym Słowacja nie będzie dostarczać uzbrojenia Ukrainie, ale nadal będzie wysyłać na Ukrainę pomoc humanitarną i sprzęt do rozminowania.



10:45 Od 7 października w Izraelu i Strefie Gazy zginęło 21 obywateli Ukrainy

Informacje takie podaje rzecznik MSZ Ukrainy, Ołeh Nikołenko. Troje Ukraińców - w tym dwoje dzieci - zginęło w Strefie Gazy. Jednego obywatela Ukrainy, a sześciu w Strefie Gazy uważa się za zaginionych.



10:34 Brytyjskie Ministerstwo Obrony: Amunicja z Korei Północnej dotarła do składów amunicji w zachodniej Rosji

Jak czytamy w raporcie brytyjskiego resortu obrony amunicja ta jest wykorzystywana przez rosyjskie jednostki walczące na Ukrainie. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii podaje, że do Rosji miało dotrzeć z Korei Północnej w ciągu kilku tygodni ponad 1 000 kontenerów z amunicją i jeśli takie tempo dostaw się utrzyma, wówczas Pjongjang stanie się jednym z głównych dostawców uzbrojenia dla Rosji (obok Białorusi i Iranu).



09:56 Rosjanie przerzucają sprzęt wojskowy i rezerwy przez Mariupol

Informacje takie podaje na swoim kanale w serwisie Telegram Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera Mariupola. Andriuszczenko zamieszcza też nagranie, na którym widać przejazd rosyjskich ciężarówek wojskowych. Doradca mera Mariupola pisze, że Rosjanie przerzucają żołnierzy i sprzęt na północ obwodu donieckiego, a sprzęt inżynieryjny w kierunku Berdiańska.



09:52 Od 24 lutego 2022 roku na Ukrainie, w wyniku działań wojennych, zginęło 509 dzieci

Dane takie podaje Prokuratura generalna Ukrainy. Z jej informacji wynika również, że wskutek działań wojennych rannych na Ukrainie zostało 1 139 dzieci.



09:13 Straż Graniczna: Od 24 lutego 2022 roku do Polski z Ukrainy wjechało ponad 16,66 mln osób

Z danych Straży Granicznej wynika, że w ciągu ostatniej doby z Polski do Ukrainy wjechało 24,6 tys. osób. W tym samym czasie z Polski na Ukrainę wyjechało 23,9 tys. osób, a od 24 lutego 2022 roku - 14,84 mln osób.



08:57 Ostrzał w obwodzie charkowskim, ranna kobieta

83-letnia kobieta została ranna w przeprowadzonym w środę wieczorem przez wojska rosyjskie ostrzale jednej z wsi w rejonie kupiańskim obwodu charkowskiego - podał szef miejscowych władz obwodowych Ołeh Syniehubow. Dodał, że jeden budynek prywatny został zniszczony, a trzy - uszkodzone.

08:40 Ostrzał w obwodzie dniepropietrowskim

W nocy wojska rosyjskie za pomocą ciężkiej artylerii dwukrotnie ostrzelały rejon nikopolski - podał Serhij Łysak, szef władz obwodu dniepropietrowskiego. Według tego źródła, nie było zabitych ani rannych.

08:20 Ukraińcy stawiają miny na granicy

Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy podało, że dowódca tej formacji generał Serhij Najew zapoznał się z postępem prac inżynieryjnych oraz i minowania najbardziej zagrożonych obszarów przygranicznych Północnej Strefy Operacyjnej

- Pracujemy nad zwiększeniem pól minowych na całej długości granicy państwowej w Północnej Strefie Operacyjnej. Nie ma dla nas znaczenia, czy jest to granica państwowa z Republiką Białorusi czy Federacją Rosyjską - to są nasi wrogowie - powiedział gen. Najew dodając, że dlatego Ukraińcy gęsto stawiają miny na granicy tam, gdzie istnieje zagrożenie atakiem wroga.

07:59 W nocy rosyjska artyleria ostrzelała Oczaków

Do ostrzału Oczakowa miało dojść ok. 2 w nocy czasu lokalnego - podał Witalij Kim, gubernator obwodu mikołajowskiego.



07:55 Na Morzu Czarnym jest pięć rosyjskich okrętów, jeden uzbrojony w pociski Kalibr

Informacje takie przekazała Natalia Humeniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego "Południe", na antenie ukraińskiej telewizji. Uzbrojony w pociski Kalibr ma być okręt podwodny znajdujący się na Morzu Czarnym - na jego pokładzie są cztery takie pociski.



07:42 Rosjanie ostrzelali obwód chersoński 51 razy w ciągu doby

W wyniku ostrzału zginęły dwie osoby (w tym jedno dziecko), a cztery zostały ranne - podał Ołeksandr Prokudin, gubernator obwodu chersońskiego.



07:05 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 297 120 żołnierzy, 5 141 czołgów, 9 715 pojazdów opancerzonych, 7 155 zestawów artyleryjskich, 834 wyrzutnie rakiet, 556 zestawów przeciwlotniczych, 320 samolotów, 324 śmigłowce, 5 389 bezzałogowych statków powietrznych, 1 538 pocisków manewrujących, 20 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 9 507 pojazdów (w tym cystern), 1 010 jednostek sprzętu specjalnego.



06:39 Rada UE szczególnie „pochwaliła współpracę z Kazachstanem w rozwiązywaniu problemu omijania sankcji”

Kazachstan (tak samo jak Kirgizja) od lat budował wspólny z Rosją rynek w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Ale wygląda na to, że obawy przed wtórnymi sankcjami, szczególnie ze strony USA (w kwietniu sugerował to amerykański resort finansów), były mocniejsze od więzi z Rosją.

06:09 Zełenski twierdzi, że Rosjanie chcieli zaatakować ukraińską elektrownię atomową

Prezydent Ukrainy skomentował w ten sposób środowy atak Rosji na obwód chmielnicki.



05:46 Władimir Putin ostrzega przed konsekwencjami eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie

- Dalsza eskalacja kryzysu może mieć poważne, niezwykle niebezpieczne i destrukcyjne konsekwencje. Nie tylko dla Bliskiego Wschodu. Może znacznie przekroczyć granice Bliskiego Wschodu - mówił Władimir Putin w czasie spotkania z rosyjskimi przywódcami religijnymi.



05:12 Rosyjska armia przeprowadziła test zmasowanego uderzenia atomowego w odpowiedzi na atak atomowy na Rosję

O przebiegu ćwiczeń zameldował Władimirowi Putinowi minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu.



04:53 Parlament Walii uznał Hołodomor (Wielki Głód) z lat 1932-1933 za ludobójstwo na Ukraińcach

Informację taką przekazała służba prasowa ukraińskiej ambasady w Wielkiej Brytanii. Ukraińska ambasada wyraziła wdzięczność walijskiemu parlamentowi za taką decyzję.



04:26 Zełenski: Rosyjskie lotnictwo ucieka z Krymu

- Po tym, jak nasze oddziały uderzyły na lotniska w Berdiańsku i Ługańsku, widzimy, że okupanci przerzucają swoje lotnictwo dalej. Przede wszystkim starają się przerzucić je z terytorium naszego Krymu. To jest dobry znak. Najpierw rosyjska flota uciekła, a teraz rosyjskie lotnictwo ucieka. Nawyk uciekania będzie bardzo przydatny Rosji. Ponieważ będą musieli uciec z naszej ziemi. Bez wyjątku. Dziękuję wszystkim na świecie, którzy pomagają nam być silniejszymi i osiągać nasze wielkie cele. I dziękuję naszym wojownikom za ich precyzję - mówił Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:23 Obwód sumski został ostrzelany 20 razy w ciągu doby

Informacje o ostrzale przekazał Ihor Kalczenko, szef sumskiej administracji obwodowej.



04:18 W okupowanej części obwodu chersońskiego trzeba mieć rosyjski paszport, by móc liczyć na opiekę lekarską

Informacje takie przekazuje Jurij Sobolewski, zastępca przewodniczącego Chersońskiej Rady Obwodowej. "Okupacyjna administracja ogłosiła decyzję o otwarciu dodatkowych punktów wydających obowiązkowe polisy ubezpieczenia medycznego. Teraz mogą być one wydawane bezpośrednio w szpitalach w okupowanych częściach obwodu chersońskiego" - napisał Sobolewski na swoim profilu na Facebooku. Jak dodał przedstawiciel ukraińskich władz obwodu bez takiej polisy mieszkańcy nie mogą liczyć na opiekę medyczną. Tymczasem, by uzyskać polisę, trzeba legitymować się rosyjskim paszportem. Jak wyjaśnił Sobolewski jest to kolejny sposób zmuszania mieszkańców do przyjmowania paszportów Federacji Rosyjskiej.



04:13 W Brukseli rozpoczyna się szczyt UE, który ma skupić się na sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie

Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zapraszając przywódców europejskich na szczyt podkreślił, że odbędzie się on w czasie "nadzwyczajnej globalnej niestabilności". Zwracając uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie trwa wojna Izraela z Hamasem, Michel zwrócił uwagę, że "wydarzenia te wymagają natychmiastowej uwagi", ale - jak dodał - nie mogą one odciągnąć europejskich przywódców od "dalszego wsparcia dla Ukrainy". "Jeśli chodzi o Ukrainę będziemy nadal udzielać jej niezachwianego poparcia tak długo, jak będzie to konieczne" - napisał Michel.



