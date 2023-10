Nowa droga ukraińskiego zboża: kolejne kraje dołączą do pomocy

Którędy jedzie zboże z Ukrainy

Pod koniec lipca poinformowano, że Ukraina i Chorwacja zgodziły się na wykorzystanie chorwackich portów do eksportu ukraińskiego zboża. Chorwacja zaoferowała Ukrainie alternatywną trasę „korytarza zbożowego”.

Rumunia zaoferowała Ukrainie swój port w Konstancy i tamtejszy terminal zbożowy jako bazę eksportową.

Na początku października Litwa otworzyła swój korytarz i ukraińskie zboże będzie eksportowane przez porty na Bałtyku. Zboże będzie wysyłane z portów bałtyckich do Afryki i innych regionów świata.

Również w październiku Grecja zaproponowała alternatywną trasę eksportu ukraińskiej pszenicy i innych zbóż przez swoje północne porty w Salonikach i Aleksandropolis.

Ukraina eksportowała też zboże przez Polskę. Rząd PiS przed wyborami zabronił jednak tranzytu, by zyskać głosy na wsi. To stało się powodem skargi Ukrainy do WTO (ostateczni została wycofana).

Ukraińskiego zboża nie wpuszczają też prorosyjskie Węgry i Słowacja.

Ukraina wysyła obecnie zboże także bezpośrednio ze swoich portów, od kiedy złamała rosyjską blokadę na Morzu Czarnym. Tym samym negocjacje w sprawie powrotu Moskwy do „umów zbożowych” straciły sens.