22:16 Nowe informacje ws. ostrzału Chersonia

Szef administracji obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin przekazał, że w wyniku ostrzału centrum Chersonia (o którym informowaliśmy wcześniej) siedem osób zostało lekko ranych. Trzy kobiety zostały przewiezione do szpitala, a ich dalsze leczenie ma charakter ambulatoryjny, czterej mężczyzni zostali opatrzeni na miejscu i odmówili hospitalizacji.

Prokudin przekazał, że dwa domy zostały zniszczone, trzy są częściowo zniszczone, a dziesięć zostało uszkodzonych.

21:50 Dron zestrzelony nad Rosją

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że ok. godz. 19:00 czasu moskiewskiego nad obwodem kurskim systemy obrony powietrznej zestrzeliły ukraiński bezzałogowiec.

21:18 Działania obrony powietrznej na południu Ukrainy

Siły Powietrzne Ukrainy podały, że siły obrony powietrznej Dowództwa Operacyjnego "Południe" zestrzeliły w piątek dwa rosyjskie drony typu Lancet nad obwodem chersońskim i trzy pociski kierowane Ch-59 nad obwodem mikołajowskim.

20:55 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy: Rosjanie próbowali odzyskać pozycje w pobliżu Andrijiwki

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska próbowały odzyskać pozycje w pobliżu Andrijiwki na froncie bachmuckim i miejscowości Werbowe w obwodzie zaporoskim, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w swojej codziennej informacji o sytuacji na frontach. W sumie odnotowano "czterdzieści siedem walk, sześć ostrzałów rakietowych i osiem nalotów, a także dwadzieścia siedem ostrzałów z systemów wyrzutni rakietowych. Sytuacja operacyjna na wschodniej i południowej Ukrainie pozostaje trudna".

20:23 Macron nie potępia spotkania Orbana z Putinem

- Absolutnie nie możemy zabraniać głowie państwa lub rządu spotykania się z tym czy innym przywódcą. To mnie nie szokuje – oświadczył Emmanuel Macron po szczycie europejskim w Brukseli. - Proszę, abyśmy w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy wobec Rosji, nie wykorzystywali tych dwustronnych kontaktów do negocjowania spraw, które osłabiłyby naszą jedność – dodał. Viktor Orban, który stwierdził, że jest "dumny" z uściśnięcia dłoni Władimirowi Putinowi 17 października w Chinach, odmówił poparcia planu Komisji Europejskiej, który przewiduje przeznaczenie dla Ukrainy 50 mld euro w latach 2024–2027.

19:45 Rosjanie ostrzelali centrum Chersonia

Potężna eksplozja wstrząsnęła miastem. Wskutek zmasowanego ataku rannych zostało kilka osób, są spore zniszczenia. W jednym z domów uwięzione zostały dwie starsze kobiety. Wybuch spowodował także pożar w uszkodzonych budynkach, który strażacy szybko ugasili, informują media społecznościowe.



19:12 Minister obrony Niemiec: Nie przestaniemy wspierać Ukrainy

Dostawa IRIS-T SLM została zrealizowana na podstawie umowy z firmą Diehl Defence - podał portal stacji ntv. "Nawet jeśli sytuacja bezpieczeństwa na świecie nadal się pogarsza, a my z wielkim niepokojem patrzymy w szczególności na Izrael, a tym samym na Bliski Wschód, nie przestaniemy wspierać Ukrainy" - powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius, cytowany przez ntv.

18:48 Potężny wybuch w Chersoniu

W Chersoniu nastąpił potężny wybuch, informują ukraińskie media. Centralna część miasta jest pod ostrzałem, a ludzie są wzywani do pozostania w schronach.

18:07 Prorosyjski polityk ciężko ranny w zamachu

Ołeh Cariow, prorosyjski polityk ukraiński znalazł się na oddziale intensywnej opieki medycznej po tym, jak został postrzelony, informują ukraińskie media. Przed rokiem był on wymieniany wśród osób, które miały stanąć na czele marionetkowego rządu Ukrainy po rozpoczęciu wojny. On sam temu zaprzeczał - w rozmowie z "Financial Times" stwierdził, że pomysł jest "całkiem zabawny", a on sam jest "niewystarczająco ważny".

17:35 Zaporoże. Po ostrzale ściana budynku grozi zawaleniem

Sekretarz rady miejskiej Zaporoża Anatolij Kurtiew poinformował, że frontowa ściana jednego z budynków w mieście, trafionego pociskiem z wyrzutni S-300 podczas ostrzału 18 października, może runąć. W związku z sytuacją wstrzymano naprawę dachu. Planowana jest rozbiórka części ściany oraz niezbędne prace stabilizacyjne.

17:04 Nowy sprzęt dla DSNS

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) otrzymała pierwszą maszynę do przygotowania terenu do rozminowania, opracowaną i wyprodukowaną na Ukrainie. Sprzęt - kupiony ze środków obwodu charkowskiego - został przekazany saperom przez szefa Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeha Syniehubowa.

O sprawie poinformowało Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

16:38 Ukraińska straż graniczna: Wróg zdalnie monitoruje terytorium Ukrainy

- Sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej pozostaje trudna. Rosjanie codziennie prowadzą ostrzał i monitorują teren Ukrainy za pomocą środków technicznych po swojej stronie granicy oraz za pomocą dronów - powiedział rzecznik Państwowej Straży Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. Dodał, że Ukraina wykorzystuje różne środki do walki z bezzałogowcami.

16:05 Ostrzał w obwodzie dniepropietrowskim, ranne dziecko

Serhij Łysak, szef władz obwodu dniepropietrowskiego poinformował w mediach społecznościwoych że rosyjska artyleria ostrzelała Nikopol. W wyniku ostrzału ranny został 5-letni chłopiec oraz 58-letnia kobieta - napisał Łysak. Z jego słów wynika, że życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ukraiński urzędnik przekazał, że na skutek rosyjskiego uszkodzonych zostało 10 budynków prywatnych i 13 gospodarczych, a jeden budynek gospodarczy uległ zniszczeniu. Uszkodzone zostały także pojazdy oraz linie energetyczne.

15:31 Niemcy przekazują Ukrainie IRIS-T i inną pomoc wojskową

Niemiecki rząd federalny zaktualizował listę swojego wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Lista obejmuje jeden system obrony powietrznej IRIS-T SLM (dwa zostały już dostarczone) wraz z pociskami, a także amunicję do systemów rakietowych MARS II.

Na Ukrainę trafią również cztery transportery opancerzone, radar TRML-4D (Siły Zbrojne Ukrainy mają obecnie cztery takie radary z Niemiec), osiem dronów rozpoznawczych VECTOR (124 zostały wcześniej dostarczone) i cztery radary nadzoru naziemnego GO12 (28 zostało wcześniej dostarczonych)

14:59 Rosyjski bank centralny walczy z inflacją

- Przyspieszająca inflacja i rosnąca zależność od importu zmusiły Bank Rosji do czwartej z rzędu podwyżki bazowej stopy procentowej.

14:37 Unijne pieniądze dla Ukrainy. Premier Słowacji stawia warunki

Nowy premier Słowacji Robert Fico powiedział innym przywódcom Unii Europejskiej, że 50 miliardów euro pomocy UE dla Ukrainy powinno uwzględniać gwarancje, że fundusze te nie zostaną sprzeniewierzone - poinformowało jego biuro.

- Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie i uzależniamy nadmierne wsparcie finansowe od zapewnienia, że europejskie pieniądze nie zostaną zdefraudowane - przekazano.

14:09 Premier Luksemburga krytykuje Orbana za spotkanie z Putinem w Chinach

Premier Luksemburga Xavier Bettel skrytykował premiera Węgier Viktora Orbana za jego niedawne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Chinach. - To, co (Orban - red.) zrobił z Putinem, to środkowy palec dla wszystkich żołnierzy, którzy codziennie giną na Ukrainie i cierpią z powodu rosyjskiego ataku - powiedział.

- Premier podkreślił, że UE nie powinna być zakładnikiem Orbana, który wysuwa żądania finansowe w zamian za zatwierdzenie wsparcia dla Ukrainy - dodał.

13:41 Efekt rosyjskiego ataku na wioskę w obwodzie chersońskim

13:30 Słowenia przekazała Ukrainie drony zwiadowcze

Słoweński producent dronów C-Astral przekazał ukraińskiemu wojsku partię dronów rozpoznawczych Bramor C4EYE.

12:55 Zełenski: Rosja straciła co najmniej brygadę w ofensywie na Awdijiwkę

- Federacja Rosyjska straciła co najmniej brygadę podczas próby oblężenia i zdobycia Awdijiwki - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski brytyjskiemu premierowi.

Prezydent Ukrain podziękował Rishiemu Sunakowi za jego słowa wsparcia dla Ukrainy, które zostały wygłoszone w brytyjskim parlamencie 23 października.

Zełenski wyraził również wdzięczność za wszelką pomoc ze strony Wielkiej Brytanii, w szczególności za niedawny pakiet wsparcia obronnego w wysokości 100 milionów funtów.

12:37 Ukraina odzyskała ciała kolejnych 50 poległych żołnierzy

"Dzisiaj, w wyniku działań repatriacyjnych, stronie ukraińskiej udało się sprowadzić ciała (szczątki) 50 poległych obrońców Ukrainy na kontrolowane terytorium" - poinformowano.

Ciała zostaną przekazane funkcjonariuszom organów ścigania i ekspertom medycyny sądowej w celu przeprowadzenia dochodzeń i badań kryminalistycznych.

12:13 Sondaż: Ponad połowa Ukraińców na linii frontu i w wyzwolonych regionach nie ma informacji o przebiegu wojny

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS), 57 proc. mieszkańców ukraińskich regionów frontowych i wyzwolonych chciałoby otrzymywać więcej informacji o postępach w wojnie z Rosją.

Jeśli chodzi o zaufanie do źródeł informacji, na czele są kanały Telegramu, którym ufa 51 proc. respondentów. Dalej plasują się media międzynarodowe (47 proc.), ukraińskie media internetowe (45 proc.), informacje publikowane w telewizji (44 proc.) i radio (37 proc.).

16 proc. Ukraińców na linii frontu i na obszarach wyzwolonych otrzymuje wiadomości z rosyjskich źródeł.

12:12 Rosja twierdzi, że drony zaatakowały elektrownię jądrową w Kursku

Trzy drony próbowały zaatakować Kurską Elektrownię Jądrową wieczorem 26 października - twierdzi rosyjski państwowy koncern Rosatom.

"Zdarzenie to nie miało wpływu na działanie elektrowni" i nie było żadnych ofiar ani uszkodzeń.

Elektrownia jądrowa znajduje się około 70 kilometrów od granicy z ukraińskim obwodem sumskim.

11:17 Brytyjski wywiad: Rosja nie wystrzeliła pocisków manewrujących od ponad miesiąca, ponieważ jest zmuszona do uzupełnienia zapasów

Rosyjskie bombowce nie wystrzeliły pocisków manewrujących na terytorium Ukrainy od ponad miesiąca, co jest jedną z najdłuższych przerw od początku inwazji.

"Rosja niemal na pewno musiała zmniejszyć częstotliwość swoich ataków, aby uzupełnić zapasy pocisków manewrujących Ch-101/102" - informuje wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii.

10:56 Łotwa chce przekazać Ukrainie skonfiskowane rosyjskie samochody

Łotewski parlament przyjęła w pierwszym czytaniu poprawki do ustawy o ruchu drogowym, które zakazują pojazdom zarejestrowanym w Rosji poruszania się po kraju

Ustawa, która wejdzie w życie 15 listopada, przewiduje, że właściciel pojazdu zarejestrowanego w Rosji będzie musiał przerejestrować pojazd lub wywieźć go z Łotwy w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie.

10:31 Daniłow: Putin umrze, ale to nie wystarczy do zmian w Rosji

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Ołeksij Daniłow, twierdzi, że prędzej czy później rosyjski dyktator umrze, ale śmierć Putina nie wystarczy, aby doprowadzić do jakichkolwiek zmian w Rosji, potrzeba znacznie więcej.

- Przytłaczająca większość naszego społeczeństwa, jeśli nie 99,9 proc., chce, aby stało się to jak najszybciej. Jeśli chodzi o jego zdrowie, ten człowiek nie był przy zdrowych zmysłach, gdy podjął decyzję o ataku na kraj, o którym mówili, że jesteśmy braćmi i siostrami. Trzeba być szalonym, by w ten sposób podchodzić. Dlatego, jeśli chodzi o jego zdrowie, nigdy nie był zdrowy - ocenił Daniłow.

10:04 Nowy spiker Izby Reprezentantów USA: wnioski o pomoc dla Ukrainy i Izraela powinny zostać rozdzielone

Wśród Republikanów kontrolujących amerykańską Izbę Reprezentantów panuje zgoda co do tego, że wnioski o pomoc finansową dla Ukrainy i Izraela powinny być rozpatrywane oddzielnie - powiedział nowo wybrany przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.

Może to utrudnić starania prezydenta Joe Bidena o zapewnienie wsparcia USA dla obu sojuszników w związku z rosnącym sprzeciwem wobec pomocy dla Kijowa w Partii Republikańskiej.

09:41 W wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie sumskim zginął nastolatek

Władze Ukrainy poinformowały, że w czwartek Rosjanie zaatakowali wioski przygraniczne w obwodzie sumskim. W wyniku jednego z takich ataków zginął 16-letni chłopiec.

09:17 Politico: Węgry i Słowacja sprzeciwiają się funduszowi UE w wysokości 50 mld euro dla Ukrainy

Na szczycie przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej premierzy Węgier i Słowacji Viktor Orban i Robert Fico sprzeciwili się przyznaniu 50 mld euro pomocy dla Ukrainy.

Podczas dyskusji na temat dodatkowego finansowania Orban powiedział, że "wsparcie UE nie działa". Z kolei Fico odniósł się do problemu korupcji na Ukrainie.

09:12 Niemieccy prokuratorzy otrzymali dowody rosyjskich zbrodni wojennych

Niemieccy prokuratorzy otrzymali dowody rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie w trzech sprawach wniesionych przez Clooney Foundation for Justice (CFJ).

CFJ, organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka i gromadzeniem dowodów naruszeń praw człowieka, przedłożyła prokuratorom federalnym w Niemczech szczegółową dokumentację przeciwko domniemanym sprawcom. Organizacja reprezentuje 16 ocalałych i rodzin ofiar we wszystkich trzech sprawach.

Zbrodnie dotyczą ataku rakietowego na obwód odeski, w którym zginęły 22 osoby, egzekucji czterech mężczyzn w obwodzie charkowskim oraz egzekucji, aktów tortur i przemocy seksualnej popełnionych w obwodzie kijowskim w marcu 2022 r.

09:10 W wyniku działań Rosji zginęło na Ukrainie 510 dzieci

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że od lutego 2022 roku na Ukrainie zginęło 510 dzieci, a 1139 zostało rannych.

08:19 ISW: Straty Rosjan pod Awdijiwką są znacznie wyższe niż pod Wuhłedarem

Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) sugerują, że Rosjanie stracili znacznie więcej sprzętu pod Awdijiwką niż pod Wuhledarem na początku tego roku.

Ciężkie straty pod Wuhłedarem prawdopodobnie uniemożliwiły rosyjskiemu dowództwu rozpoczęcie długotrwałych zmechanizowanych działań ofensywnych w innych częściach Ukrainy w późniejszym okresie ofensywy zimowo-wiosennej w 2023 roku.

08:03 Loty z Moskwy znów opóźnione i odwołane. Tym razem nie przez drony

Według danych serwisu Yandex, co najmniej 35 lotów zostało opóźnionych, a osiem kolejnych zostało odwołanych na trzech moskiewskich lotniskach: Wnukowo, Domodiedowo i Szeremietiewo. Powodem nie jest tym razem zagrożenie ukraińskimi dronami, a opady śniegu. Według prognoz w piątek w Moskwie spadnie 2-5 centymetrów śniegu, a opady będą się utrzymywać do końca weekend.

07:53 W nocy nad Ukrainą strącono pięć dronów-kamikadze

Informacje takie przekazuje Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.



07:51 W ciągu doby w obwodzie donieckim w rosyjskim ostrzale ranna została jedna osoba

Informacje o skutkach rosyjskiego ostrzału podał na swoim profilu na Facebooku Ihor Moroz, p.o. gubernatora obwodu donieckiego.



07:33 Rosjanie ostrzelali budynek straży pożarnej w Izium

W wyniku ostrzału rannych zostało ośmiu strażaków - poinformował szef MSW Ukrainy, Ihor Kłymenko.



07:08 Rosjanie ostrzelali obwód chersoński 114 razy w ciągu doby

Tylko na Chersoń spadły w ciągu doby 33 pociski. W wyniku ostrzału obwodu jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne - podaje Ołeksandr Prokudin, gubernator obwodu chersońskiego.



06:57 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o rosyjskich stratach

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 297 680 żołnierzy, 5 145 czołgów, 9 726 pojazdów opancerzonych, 7 162 zestawy artyleryjskie, 834 wyrzutnie rakiet, 556 zestawów przeciwlotniczych, 320 samolotów, 324 śmigłowce, 5 390 bezzałogowych statków powietrznych, 1 538 pocisków manewrujących, 20 jednostek nawodnych, jeden okręt podwodny, 9 513 pojazdów (w tym cystern), 1 011 jednostek sprzętu specjalnego.



06:51 Przy granicy z Ukrainą Rumunia zainstalowała system do zwalczania dronów

System umieszczono w delcie Dunaju. Jego rozmieszczenie ma związek z atakami z użyciem dronów-kamikadze na ukraińskie porty nad Dnieprem.



06:29 W ciągu doby na ukraińskich frontach doszło do niemal 70 potyczek

Informacje takie przekazuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińcy mieli odeprzeć 18 rosyjskich ataków w rejonie Marijinki i Nowomichajliwki w obwodzie donieckim. Rosjanie przeprowadzili jeden atak rakietowy, 18 ataków powietrznych i 35 ostrzałów artyleryjskich ukraińskich pozycji. Rosjanie przeprowadzili też atak z użyciem dronów-kamikadze - raportuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



06:00 USA twierdzą, że Rosjanie skazują na śmierć żołnierzy odmawiających wykonywania rozkazów

- Mamy też informacje, że rosyjscy dowódcy grożą egzekucjami całym jednostkom, jeśli te będą chciały wycofać się spod ognia ukraińskiej artylerii - mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, John Kirby.



05:36 Odessa otrzymała pięć karetek pogotowia od burmistrza Wiednia

Informacje o dotarciu ambulansów do Odessy oraz ilustrujące ją zdjęcia umieścił na swoim profilu w serwisie Telegram Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego.



05:33 Rosyjskie zgrupowanie wojsk "Południe" przechwyciło 10 ukraińskich dronów w obwodzie donieckim

Informacje takie przekazuje rzecznik prasowy zgrupowania, Wadim Astafiew. Z jego informacji wynika też, że jednostki zgrupowania, przy użyciu lotnictwa, artylerii i miotaczy ognia, odparły ukraiński atak w rejonie Bohdaniwki. Ukraińcy mieli stracić w walkach ok. 300 żołnierzy, pięć bojowych wozów piechoty, a także haubicę M777 i samobieżną haubicę Msta-B.



05:11 Rzecznik Departamentu Stanu USA: Broń z Korei Północnej płynie do Rosji

- Nasze ustalenia mówiące o przepływie broni między Koreą Północną a Rosją nie zmieniły się. Uważamy, że stanowi to naruszenie RB ONZ - oświadczył na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu, Matthew Miller, po tym jak szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow stwierdził, że doniesienia o napływie północnokoreańskiej broni do Rosji to "pogłoski". Miller podkreślił jednocześnie, że USA nadal będą dostarczać Ukrainie potrzebną jej broń i zapewniać wsparcie na polu bezpieczeństwa.



04:38 Łotewski parlament przyjął przepisy zakazujące pojazdom zarejestrowanym w Rosji poruszania się po łotewskich drogach

Przepisy stanowią, że posiadacz samochodu zarejestrowanego w Rosji, po wejściu prawa w życie, będzie miał trzy miesiące na przerejestrowanie pojazdu. Po tym okresie przejściowym jazda samochodami zarejestrowanymi w Rosji po łotewskich drogach będzie zabroniona, a jedynym wyjątkiem będzie przejazd tranzytem przez terytorium Łotwy.



04:34 W okupowanym Mariupolu zaczyna brakować paliwa w związku z przerzutem rosyjskich wojsk

Ruch partyzancki "ATESZ" na swoim kanale w serwisie Telegram podaje, że w związku z intensywnymi ruchami rosyjskiego sprzętu wojskowego zmierzającego przez Mariupol w stronę Zaporoża i Awdijiwki, w okupowanym Mariupolu zaczyna brakować paliwa, które Rosjanie muszą ściągać z głębi Rosji. Przerzut wojsk ma mieć związek z intensyfikacją rosyjskiej ofensywy w rejonie Awdijiwki.



04:31 Około północy nad obwodem kurskim strącony został dron z Ukrainy

Informacje o strąceniu drona podaje Ministerstwo Obrony Rosji. Dron został zestrzelony ok. 23:50 czasu moskiewskiego.



04:24 Rosyjska armia chwali się możliwościami swoich śmigłowców

- Uzbrojenie współczesnych rosyjskich śmigłowców pozwala im przeprowadzać uderzenia bez konieczności wlatywania we wrogą strefę obrony powietrznej - oświadczył pułkownik Igor Romanow z dowództwa Sił Powietrzno-Kosmicznych w rozmowie z dziennikiem "Kransaja Zwiezda". Płk Romanow mówił, że do rosyjskiej armii od kilku lat trafiają "zmodernizowane śmigłowce Ka-52M i Mi-28NM. - Te śmigłowce przeszły głęboką modernizację (...) i, w rzeczywistości, są to zupełnie nowe systemy (...)". Jak dodał użycie nowych typów broni, w tym lekkich wielozadaniowych pocisków manewrujących, pozwala śmigłowcom niszczyć cele bez wlatywania w strefę obrony powietrznej wroga.



