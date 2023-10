04:30 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski zapowiada, że Rosjanie będą musieli uciec z całego terytorium Ukrainy.

23:57 Ostrzał na północy Ukrainy

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie 20 razy ostrzelały tereny przygraniczne obwodu sumskiego - podał w mediach społecznościowych szef lokalnych władz Ihor Kalczenko. Według tego źródła, odnotowano 146 eksplozji. Brak doniesień o ofiarach w ludziach i zniszczeniach.

23:39 Ukraińskie szpitale otrzymają generatory

Szpitale na Ukrainie zostaną wyposażone w agregaty prądotwórcze nie tylko dużej mocy, ale także w mniejsze generatory, które pozwalają na zasilanie np. jednego oddziału placówki medycznej w sytuacji, gdy niezbędne jest oszczędzanie paliwa - powiedział ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Podkreślił, że ponieważ wojska rosyjskie nadal ostrzeliwują szpitale i inne obiekty infrastruktury, ukraińska służba zdrowia musi być gotowa do pracy w warunkach nadzwyczajnych.

23:20 Ukraińskie dowództwo omawiało kwestię obrony powietrznej

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny poinformował, że wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Serhijem Szaptałą oraz dowódcą ukraińskich Sił Powietrznych gen. Mykołą Ołeszczukiem omówił kwestie związane ze wzmocnieniem obrony powietrznej, wykorzystaniem broni lotniczej oraz ochroną infrastruktury krytycznej w okresie jesienno-zimowym.

Załużny napisał w mediach społecznościowych, że z każdym dniem ukraińskie "skrzydła i tarcza" stają się silniejsze.

22:59 Walki na Ukrainie

W codziennym komunikacie dotyczącym działań na froncie Sztab Generaly Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że w ciągu ostatniej doby doszło do 66 starć bojowych, a wojska rosyjskie zaatakowały cele na Ukrainie m.in. za pomocą dronów typu Shahed (tzw. amunicja krążąca).

Według ukraińskiego dowództwa, Rosjanie przeprowadzali ostrzał celów w obwodach czernihowskim, sumskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim i chersońskim.

Ukraińcy podali, że ich wojska kontynuują działania ofensywne na kierunku melitopolskim oraz w rejonie Bachmutu i że siły rosyjskie ponoszą straty w ludziach i sprzęcie.

22:42 Piloci z Ukrainy rozpoczęli w USA szkolenie na F-16

Ukraińscy piloci szkolą się z obsługi myśliwców wielozadaniowych F-16 w bazie w stanie Arizona.

22:20 Ukraińskie dowództwo o sytuacji na froncie

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły na cele na Ukrainie 47 uderzeń z powietrza oraz 25 ataków za pomocą wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według tego źródła, w wyniku działań wojsk rosyjskich były ofiary wśród ludności cywilnej, odnotowano także zniszczenia prywatnych budynków mieszkalnych i innej infrastruktury cywilnej.

Dowództwo wojsk ukraińskich ocenia, że "sytuacja operacyjna na wschodzie i południu Ukrainy pozostaje trudna".

21:59 Działania Sił Powietrznych Ukrainy

W ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło siedem uderzeń na obszary koncentracji siły żywej, uzbrojenia oraz sprzętu wojsk rosyjskich - podało ukraińskie dowództwo. Z kolei ukraińskie jednostki rakietowe uderzyły w sześć stanowisk systemów artyleryjskich, trzy składy amunicji oraz stację radiolokacyjną obrony powietrznej - brzmi komunikat.

21:42 Berysław. Nastolatek zginął w ostrzale

Szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Prokudin przekazał, że wojska rosyjskie ostrzelały budynek mieszkalny w mieście Berysław, zaś w wyniku ostrzału zginął trzynastolatek.

21:21 Nowe modele dronów w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że w ukraińskich Siłach Zbrojnych będzie więcej dronów, ponieważ dzięki uproszczonym procedurom wprowadzono do służby kilka nowych modeli bezzałogowców.

20:58 Przymusowa ewakuacja w obwodzie charkowskim

Szef charkowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow ogłosił, że rozważana i "w trakcie uchwalania" jest decyzja o przymusowej ewakuacji wszystkich rodzin z dziećmi z dziesięciu osiedli w rejonie kupiańskim z powodu ciągłego wrogiego ostrzału. Syniehubow dodał, że według informacji władz w omawianym rejonie mieszka 275 dzieci.

Władze obwodu charkowskiego mają też doradzić ewakuację mieszkańcom jednej z gmin w rejonie iziumskim. Region ten zamieszkuje 8900 osób, w tym 844 nieletnich.

20:38 Podnośniki koszowe na potrzeby ukraińskiej energetyki

Ministerstwo Energetyki Ukrainy podało, że Ukraina otrzyma 30 pojazdów wyposażonych w podnośniki koszowe. Zakup pojazdów finansowany jest przez niemiecki rząd. Podnośniki mają być wykorzystywane do prac naprawczych i przywracania dostaw energii elektrycznej.

20:22 Ukraińskie wojsko o rosyjskim lotnictwie

Według ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego "Południe", w ostatnich dniach nie zaobserwowano rosyjskich samolotów zbliżających się do morskich szlaków transportowych na Morzu Czarnym, jednak w środę rosyjskie maszyny "stały się bardziej aktywne i zrzuciły cztery ładunki wybuchowe".

- Ukraina nadal gwarantuje bezpieczeństwo korytarza humanitarnego, z którego korzystają statki z z całego świata - oświadczyła rzeczniczka dowództwa Natalia Humeniuk.

19:59 Rada Europejska. Zełenski ma zabrać głos

W czwartek 26 października w Brukseli rozpocznie się posiedzenie Rady Europejskiej. Według agencji Interfax-Ukraina, która powołuje się na niewymienionego z nazwiska wysokiej rangi dyplomatę, za pośrednictwem łącza wideo do zebranych przemówić ma prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"W odniesieniu do Ukrainy będziemy nadal zapewniać niezachwiane wsparcie, dopóki będzie to potrzebne" - deklarował przed szczytem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

19:41 Doniesienia o ostrzale Chersonia

Przewodniczący administracji miejskiej Chersonia Roman Mroczko przekazał, że wieczorem wojska rosyjskie ostrzelały miasto. Według tego źródła, uszkodzony został prywatny dom, nie było ofiar w ludziach.

19:20 Ukraina drugim dostawcą miodu do UE

Wśród dostawców miodu do Unii Europejskiej w 2022 roku Ukraina zajęła drugie miejsce - podaje agencja Ukrinform, powołując się m.in. na dane Eurostatu. Według tego źródła, w 2022 r. udział Chin w imporcie miodu do UE wyniósł 36 proc., Ukrainy - 24 proc., Argentyny - 10 proc.

18:59 Kamyszyn: Na Ukrainie wzrosła produkcja amunicji

Minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy Ołeksandr Kamyszyn oświadczył, że możliwości ukraińskiego przemysłu obronnego wciąż są rozwijane.

- Jeśli mówimy na przykład o pociskach, to obecnie produkujemy ich wielokrotnie więcej niż w ubiegłym roku - powiedział zaznaczając, że krajowa produkcja jest wciąż znacznie mniejsza od potrzeb i że Kijów nadal będzie w dużym stopniu polegać na dostawach z Zachodu.

18:38 Odnowiono ostrzelane przez Rosjan liceum

Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz poinformował, że w mieście odnowiono budynek liceum, uszkodzony wcześniej w wyniku rosyjskiego ostrzału. Dodał, że było to możliwe dzięki wsparciu z zagranicy, m.in. środkom z UNICEF.

18:16 Ukraińcy kupują obligacje wojskowe

Wicepremier Ukrainy, minister ds. innowacji, rozwoju edukacji, nauki i technologii Mychajło Fedorow podał w mediach społecznościowych, że za pośrednictwem aplikacji Diia Ukraińcy kupili do tej pory 2,3 mln obligacji wojskowych o wartości pond 2,3 mld hrywien (267 mln zł).

17:57 Ewakuacja części mieszkańców obwodu chersońskiego

W obwodzie chersońskim policja wraz z przedstawicielami władz prowadzi przymusową ewakuację ponad 800 dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi z terenu 23 osiedli regularnie ostrzeliwanych przez rosyjską armię - podała strona ukraińska. Chersońska policja przypomniała, że decyzję o obowiązkowej ewakuacji rodzin z dziećmi z osiedli stale ostrzeliwanych przez wroga podjęła Rada Obrony Chersońszczyzny.

17:38 Niemcy przeznaczą miliony na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie

Minister rozwoju Niemiec Svenja Schulze (SPD) spotkała się w Berlinie z wicepremierem i ministrem infrastruktury Ukrainy Ołeksandrem Kubrakowem. Z komunikatu niemieckiego rządu wynika, że Niemcy przeznaczą dodatkowe 195 mln euro na dostawy energii i wsparcie przedsiębiorstw na Ukrainie.

- Ciepło i dostawy energii elektrycznej mają kluczowe znaczenie dla ludzi na Ukrainie, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy. Dlatego zwiększamy nasze wsparcie dla krytycznej infrastruktury energetycznej na Ukrainie - zadeklarowała cytowana w komunikacie minister Schulze. Resort rozwoju Niemiec zapewnił, że wspiera Ukrainę w ochronie krytycznej infrastruktury energetycznej i odbudowie gospodarczej.

17:17 Ukraina. Projekt zniesienia bezpłatnej opieki lekarskiej dla deputowanych

Deputowany do ukraińskiego parlamentu (Rady Najwyższej) z frakcji Odbudowa Ukrainy, Ołeksandr Jurczenko, złożył projekt ustawy przewidującej zniesienie bezpłatnej opieki lekarskiej dla deputowanych i pozbawienie byłych parlamentarzystów świadczeń z tego tytułu.

16:56 Sondaż: Większość Ukraińców gotowa poczekać na wejście do UE

60 proc. Ukraińców uważa, że Ukraina powinna bronić swoich interesów i nie zgadzać się na niektóre wymagania Unii Europejskiej, nawet jeśli opóźni to uzyskanie pełnego członkostwa kraju w UE - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (КМІС) na zlecenie Misji Doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie.

Według 27 proc. respondentów, Ukraina powinna spełnić wszystkie wymogi UE, by jak najszybciej przystąpić do Unii Europejskiej.

16:34 Ukraina zwiększa produkcję dronów

- Jeśli chodzi o drony, to już produkujemy ich tysiące. Do końca roku będą to dziesiątki tysięcy miesięcznie - powiedział w Sztokholmie ukraiński minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ołeksandr Kamyszyn dodając, że na Ukrainie produkcja bezzałogowców to sfera, która rozwija się "nawet szybciej" niż obszar produkcji amunicji i broni.

16:15 Doniesienia o ataku dronów

Agencja AP podała, że Rosja wystrzeliła "prawie tuzin" dronów typu Shahed przeciwko celom na Ukrainie, a spadające szczątki jednej z maszyn uszkodziły linie energetyczne w pobliżu elektrowni jądrowej w obwodzie chmielnickim na zachodzie kraju, w rezultacie czego setki osób zostały pozbawione dostaw prądu. Siły Powietrzne Ukrainy oświadczyły, że wszystkie drony zostały unieszkodliwione.

15:57 Ukraina zmniejszyła liczbę pieszych przejść na granicy z Polską do jednego

Na początku wojny na granicy Polski z Ukrainą działało osiem takich przejść. Obecnie działa tylko przejście Medyka-Szeginie - podaje agencja Interfax Ukraina.



15:46 Kiedy Węgry zatwierdzą przystąpienie Szwecji do NATO?

- Węgierski parlament jest parlamentem suwerennego kraju, więc podejmie suwerenną decyzję w tej sprawie - powiedział szef MSZ Peter Szijjarto.

- Złożenie przez Turcję wniosku o zatwierdzenie przystąpienia Szwecji do NATO nie ma wpływu na proces decyzyjny Węgier - powiedział węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

15:43 Od początku wojny Mołdawia wydała Ukrainie 35 ukraińskich obywateli, którzy nielegalnie przekroczyli granicę obu państw

Takie informacje potwierdza Straż Graniczna Ukrainy.



15:30 Fałszywe dirhamy w Rosji

Zanim Kreml wywołał wojnę, dirhamami w Rosji nie interesował się nikt. Sankcje odcięły jednak rynek od dolarów i euro. Import tych banknotów przez bank centralny i rosyjskie banki stał się niedostępny. Na giełdzie moskiewskiej i w handlu zagranicznym pojawiły się więc chińskie juany czy dirhamy ZEA. Kreml nieustannie zachęca, by to w tych walutach handlować.

15:22 Rosjanie w ciągu tygodnia mieli stracić niemal 3 tys. żołnierzy w obwodzie donieckim

Informacje takie przekazał Ołeksandr Sztupun, rzecznik zgrupowania ukraińskich wojsk "Tawria", walczącego na południu Ukrainy. Zdaniem Sztupuna ze względu na skalę rosyjskich strat Rosja jest zmuszona przegrupować siły próbujące zdobyć Awdijiwkę.



14:55 Obywatel Rumunii, ochotnik walczący po stronie Ukrainy na wojnie, zginął w czasie walk

27-letni Rudolph Wittman z rumuńskiego miasta Arad walczył w szeregach Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Śmierć mężczyzny potwierdziła jego partnerka. "Oddałeś swoje życie dla Ukrainy, na wojnie, która nie powinna być twoją, ale byłeś tam, abyśmy mieli przyszłość" - oświadczyła. Wittman jest pierwszym obywatelem Rumunii, który zginął uczestnicząc w walkach na Ukrainie. Według Kremla na Ukrainie walczy ok. 1 500 Rumunów.



14:35 Mer Awdijiwki mówi, że w ciągu 2-3 tygodni miasto może obrócić się w ruine

Witalij Barabasz, szef miejskiej administracji wojskowej powiedział w rozmowie z ukraińskim radiem, że od 10 października miasto jest poddawane coraz bardziej intensywnym atakom i obecnie miasto "rozsypuje się nie w ciągu dni lecz godzin". Zdaniem Barabasza, jeśli sytuacja się nie zmieni, miasto może zostać zrównane z ziemią, podobnie jak stało się to z Marijinką, w ciągu 2-3 tygodni.



14:07 Rosjanie twierdzą, że przechwycili dwa pociski ATACMS

Rzecznik resortu obrony Rosji, gen. Igor Konaszenkow mówił, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie przechwycili dwa amerykańskie pociski ATACMS wystrzelone przez Ukraińców. To pierwszy raz, odkąd Ukraińcy poinformowali, że Amerykanie przekazali im te pociski precyzyjne dalekiego zasięgu, gdy Rosjanie informują o ich przechwyceniu.



14:05 Roberta Metsola przekonuje, że Ukraina może mieć europosłów-obserwatorów w PE przed wejściem do UE

Zdaniem szefowej PE krajom znajdującym się u progu UE można oferować szereg korzyści - takich jak możliwość korzystania z niektórych korzyści związanych z funkcjonowaniem jednolitego rynku czy udział w programie Erasmus.

Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego zasugerowała, że parlamentarzyści z Ukrainy i Mołdawii mogliby zasiąść w PE przed wejściem ich krajów do Unii Europejskiej.

13:20 Rosjanie nadal starają się otoczyć Awdijiwkę

Informacje takie przekazuje na swoim profilu na Facebooku centrum prasowe zgrupowania wojsk "Tawria", walczącego na południu Ukrainy. W rejonie Awdijiwki Rosjanie mają "aktywnie używać lotnictwa", ale Ukraińcy "utrzymują pozycje obronne i zadają straty Rosjanom".



13:15 14 osób rannych w rosyjskim ataku na placówkę Nowej Poczty w obwodzie charkowskim nadal pozostaje w szpitalach

Siedmioro rannych znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Stan dwóch osób jest bardzo ciężki.



12:24 Ukraina pomoże krajom UE magazynować gaz

Kijów zaoferował połowę swoich magazynów gazu do wykorzystania tej zimy.

Kijów jest gotowy udostępnić połowę pojemności swoich podziemnych magazynów gazu (PMG) na potrzeby partnerów europejskich. Ukraińskie PMG są największe w Europie.

12:14 Minister obrony Ukrainy rozmawiał z ministrem obrony Danii o przyspieszeniu dostaw myśliwców F-16 na Ukrainę

Rustem Umerow napisał o swojej rozmowie z Troelsem Lundem Poulsenem na swoim profilu na Facebooku. Do spotkania doszło w Kijowie. Umerow pisze o "owocnych i konstruktywnych negocjacjach i szczerej rozmowie". "Kluczową kwestią jest: przyspieszyć przekazanie myśliwców F-16 Ukrainie" - podkreślił.



11:56 Szef chersońskiej miejskiej administracji wojskowej pokazał skutki ostrzału jednego z przedsiębiorstw w Chersoniu przez Rosjan

Roman Mroczko nagranie opublikował na swoim profilu na Facebooku.



11:50 Kreml nie jest zaniepokojony rozbudową arsenału nuklearnego Chin

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow oświadczył, że Chiny mają "suwerenne prawo do budowy swojego potencjału nuklearnego" i dodał, że "nie wywołuje to niepokoju Rosji". Pieskow skomentował w ten sposób raport Pentagonu na temat tego, że Chiny stały się światowym liderem jeśli chodzi o rozbudowę arsenału atomowego.



11:25 Przewodniczący parlamentu Ukrainy spotkał się z szefem MSZ Czech, Janem Lipavskim

Rozmowa Rusłana Stefanczuka z szefem MSZ Czech dotyczyła przede wszystkim kwestii związanych z obronnością.



10:55 W wyniku nocnego ataku rakietowego na obwód chmielnicki 1,8 tys. odbiorców zostało pozbawionych prądu

Ministerstwo Energii Ukrainy podaje, że w wyniku nocnego ataku rakietowego Rosji na obwód chmielnicki, uszkodzone zostały dwa budynki Chmielnickiej Elektrowni Atomowej - budynek administracyjny i mieszkalny. W związku z uszkodzeniem linii przesyłowych 1 860 mieszkańców dwóch miast w obwodzie chmielnickim straciło dostęp do prądu.



10:30 Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż zestawów M142 (HIMARS) Łotwie

Wartość kontraktu na dostarczenie sześciu zestawów HIMARS wraz z wyposażeniem do nich ma osiągnąć poziom 220 mln dolarów.



10:26 Rada Federacji poparła odstąpienie Rosji od Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową

Przewodnicząca Rady Federacji, Walentyna Matwienko, mówiła przed głosowaniem, że "jeśli USA nie podejmują kroków, by wypełnić ich zobowiązania" wówczas "nie ma sensu, by Rosja uczestniczyła w tym udawaniu". Rosja ratyfikowała Traktat w 2000 roku, USA podpisały Traktat ale go nie ratyfikowały.



10:04 Alarm lotniczy dla wschodnich regionów Ukrainy

09:30 Walka z korupcją. Większość Ukraińców dostrzega zmiany

W kontekście walki z korupcją 59 proc. Ukraińców dostrzega pozytywne zmiany, a 34 proc. uważa, że sytuacja jest beznadziejna. Tak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

09:22 ISW: Rosja używa tańszych, wyprodukowanych w kraju dronów do atakowania ukraińskiej infrastruktury

Siły rosyjskie mogły po raz pierwszy użyć nowych dronów dalekiego zasięgu Italmas i ich wariantów w niedawnym ataku na obwód kijowski - poinformował Instytut Studiów nad Wojną.

Dron Italmas ma podobno znacznie ulepszoną specyfikację w porównaniu z innym rosyjskim bezzałogowcem o nazwie Lancet.

08:36 Australia przekaże Ukrainie pakiet pomocy wojskowej o wartości 12 milionów dolarów

Pakiet pomocy ma składać się ze sprzętu do rozminowywania, przenośnych urządzeń rentgenowskich, oraz systemów antydronowych.

Rząd wyśle również samolot E-7A Wedgetail australijskich Królewskich Sił Powietrznych do Niemiec, aby wesprzeć międzynarodową pomoc humanitarną i wojskową na Ukrainie.

07:56 Na południu Ukrainy Siły Specjalne zniszczyły w ciągu tygodnia rosyjski sprzęt wart 25 mln dolarów

Informacje takie przekazuje Dowództwo Sił Specjalnych Ukrainy.



07:25 W nocy nad Ukrainą strącono 11 dronów-kamikadze

Siły Powietrzne Ukrainy informują o strąceniu wszystkich dronów, przy użyciu których Rosjanie nocą atakowali cele na Ukrainie.



06:58 W ciągu doby rosyjska armia ostrzelała obwód chersoński 86 razy

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Ołeksandr Prokudin na swoim profilu na Facebooku. W wyniku ostrzału ranne zostały cztery osoby.



06:52 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o stratach Rosji

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 296 310 żołnierzy, 5 112 czołgów, 9 697 pojazdów opancerzonych, 7 125 zestawów artyleryjskich, 833 wyrzutnie rakiet, 554 zestawy przeciwlotnicze, 320 samolotów, 324 śmigłowce, 5 372 bezzałogowe statki powietrzne, 1 538 pocisków manewrujących, 20 jednostek nawodnych, jeden okręt podwodny, 9 474 pojazdy (w tym cysterny), 1 007 jednostek sprzętu specjalnego.



06:27 Od wybuchu wojny z Ukrainą w Rosji postawiono już pięć pomników Stalinowi

Przytłaczająca ich większość stoi w mniejszych miejscowościach, czasami na prywatnych działkach. Ostatni odsłonięto w ogródku przedszkolnym w jednym z miast obwodu kirowskiego. Władze obwodu wskazywały miejscowym urzędnikom, że powinni przeprowadzić referendum wśród mieszkańców, „ponieważ nie wszyscy obywatele popierają tę inicjatywę”.

05:58 W nocy nad obwodem briańskim strącono cztery ukraińskie drony

Informacje takie przekazuje gubernator obwodu, Aleksandr Bohomaz. Z jego wpisu wynika, że ukraińskie drony zostały strącone przez obronę powietrzną oraz przy użyciu stacji do walki radioelektronicznej.



05:34 Zniszczenia w mieście Sławuta, w obwodzie chmielnickim, po nocnym ataku Rosji

O "poważnych zniszczeniach" i ofiarach ataku mówi Wasilij Sidor, mer miasta rejonowego w obwodzie chmielnickim.



05:13 Jarosław Guzy nowym ambasadorem Polski na Ukrainie

Nominację nowemu ambasadorowi wręczył 24 października szef MSZ Zbigniew Rau.



04:40 Ukraińska Straż Graniczna pokazała jak - z użyciem dronów - niszczy rosyjski sprzęt wojskowy na froncie południowym

Z informacji przekazywanych przez Straż Graniczną wynika, że jej jednostki zniszczyły haubicę samobieżną 2S19 Msta-S, cztery pojazdy opancerzone, a także zaatakowali skład amunicji.



04:36 W nocy w obwodzie chmielnickim rozległy się eksplozje

Wcześniej na części Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem atakiem dronów.



04:34 Pod rosyjską okupacją liczba mieszkańców obwodu ługańskiego zmniejszyła się o 40 proc.

Takie informacje przekazuje Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanej przez Rosjan części Ukrainy. Dane obejmują okres od 2014 roku, gdy część obwodu ługańskiego zaczęli okupować prorosyjscy separatyści. Obecnie liczba mieszkańców okupowanej przez Rosjan części obwodu ma wynosić 1,5 mln - o 40 proc. (milion) mniej niż w 2014 roku. Jednocześnie - jak pisze Centrum Narodowego Oporu - trend spadkowy jeśli chodzi o liczbę mieszkańców utrzymuje się.



04:30 Rosyjska Rada Federacji zajmie się dziś odstąpieniem Rosji od Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową

Rosja w 2000 roku ratyfikowała traktat przyjęty na 50. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 10 września 1996 roku. Wiceprzewodniczący Rady Federacji, Konstantin Kosaczew przekonuje jednak na swoim kanale w serwisie Telegram, że Traktat nigdy nie wszedł w życie, ponieważ brakuje pod nim trzech podpisów, a ponadto nie ratyfikowało go osiem krajów, w tym USA, które odmówiły ratyfikacji traktatu w 2018 roku mimo podpisania go w 1996.



04:26 Minister obrony Rosji wizytował rosyjskie jednostki walczące na Ukrainie

Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, pojawił się w strefie działań wojennych na okupowanej Ukrainie i dokonał inspekcji wysuniętych pozycji zgrupowania wojsk "Zachód" walczącego w południowej części obwodu donieckiego - informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Szojgu miał wysłuchać meldunku dowódców jednostek na temat gotowości zgrupowania wojsk "Zachód" do prowadzenia działań zimą. Minister polecił stworzyć dodatkową rezerwę operacyjną mundurów zimowych - wynika z komunikatu resortu obrony Rosji.



